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不想留「黑歷史」　調查：85%的台灣人想刪除網路個資

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲85%的台灣人想刪除個人資料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

據估計，91% 的台灣人會上網，網路安全公司 NordVPN研究發現，如果可能的話，約三分之二的臺灣人會刪除自己在網路上的個人資料。這其中有 59% 的人認為公司會將他們的資料用於營利目的，而 43% 的人擔心他們的設備最終會遭入侵。另有 38% 的人說他們害怕被操縱，33% 的人表示他們沒有理由在網路上留下自己的名字。

該調查由 NordVPN 委託，由外部公司 Cint 於 2022 年 8 月 19 到 25 日進行。調查的目標群體為台灣、香港、巴西、法國、英國、加拿大、澳洲、德國、西班牙、荷蘭、瑞典、波蘭、日本和韓國 18 歲以上的居民（具有全國代表性），樣本來自全國網際網路用戶。按年齡、性別和居住地決定配額。

這項對 1000 名台灣人的調查指出，約四分之三（74%）的受訪者表示，他們最希望删除網路上的個人財務資訊。台灣人希望删除網路上的其他個資包括： 不好看的照片/影片、舊的約會/社交媒體資料、尷尬的時刻、以前的工作經歷。

該調查發現，在網路上安全保存個人資訊是上網幸福的關鍵，多達 79% 的台灣人最擔心自己的財務資料被駭客存取，而 61% 的人擔心簡訊和電子郵件，55% 擔心「社交媒體帳戶」，42% 擔心「醫療資訊」，37% 擔心「職業資訊」。

NordVPN 的 Daniel Markuson 表示，雖然希望删除網路上自己的資訊，但只有更好的上網習慣才能在上網時感到更安全，例如使用更複雜的密碼、可信任的網路安全工具（如 VPN、防毒軟體和密碼管理器）以及對威脅的普遍認識，有助於人們在未來幾年裡保護他們的網路資訊。

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