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黑潮驚藏大量銫　美俄核彈試爆殘留比福島高千倍

▲▼ 。（圖／翻攝自ScienceDirect）

▲研究團隊採樣台灣周遭海域的銫134、銫137及其輸送情況。（圖／翻攝自ScienceDirect）

文／中央社

中山大學講座教授陳鎮東研究發現，60年前美俄核彈試爆在黑潮深水遺留大量放射性銫137，超過福島核電廠事故釋出量千倍，且可能在東北角湧升海域被蝦蟹藻類吸收，人類捕食恐受影響。

國立中山大學今天新聞稿指出，海洋科學系講座教授陳鎮東近日獲選成為1962年成立的「美國地球物理聯盟會」會士，台灣歷來僅5人入選，陳鎮東可謂台灣海洋科學領域第一人，近期關於黑潮放射性物質的研究更獲世界頂尖期刊「海洋污染公報」刊登。

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2011年3月11日日本福島核能電廠事故，釋放了大量放射性元素「銫」，陳鎮東與台灣海洋科技研究中心、台灣大學、台灣海洋大學及行政院原子能委員會輻射偵測中心組成研究團隊，自2018年開始，即採樣調查台灣周遭海域的銫134、銫137及其輸送情況。

陳鎮東研究團隊發現，黑潮200到400公尺深處有最強的銫137輸送量，且是2016至2018年福島地區每年釋出到海洋的1000倍。

陳鎮東指出，福島及核爆會產生放射性銫134與銫137，目前半衰期較短的銫134已經偵測不到，而半衰期約30.2年的銫137，含量均低於原子能委員會之紀錄基準值，並不對人體造成危害。

團隊究其來源，發現黑潮輸送的大量銫137，並非10餘年前的日本福島核能電廠事件，多數來自於60年前、1958年至1962年間，早已被眾人遺忘的美俄密集核彈試爆歷史。

陳鎮東說明，福島事件後釋放銫134及銫137多年來透過從大氣和陸地輸入太平洋，絕大部分順洋流往東流向美國，部分經西北太平洋海水循環進入黑潮抵達台灣，再經台灣東岸向北流回日本。雖然福島釋放的物質確實會流到台灣附近，但台灣觀測到的銫，不見得都是福島釋放的，很大部分是過去核彈試爆殘留物質。

團隊也推測，台灣東北角屬海洋重要湧升地區，海洋深水會在此處湧升到東海表面，銫137可能會從海洋深處湧升至表層水深約20公尺處，藻類、海洋生物吸收後，進而被人類從事海洋漁業如養殖、捕撈時利用，恐影響人類。

針對日本擬於明年春天排放福島含氚廢水，陳鎮東也藉這篇研究指出，核彈試爆過程，原子彈會釋放銫137，而氫彈會釋放氚，台灣附近量測到的氚也可能是過去核彈試爆所留下。

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