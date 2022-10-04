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大陸 大陸焦點 特派現場

人的保存期限等於一塊麵包？　陸常態化PCR像演電影《鐘點戰》

記者蔡儀潔／北京報導

在如今的大陸，「核酸陰性證明」（PCR篩檢）等於通行證，需要定期到檢測站「續命」，宛如在演電影《鐘點戰》。以北京為例，若進入公共場所時，健康寶上的有效核酸天數不是「0、1、2、3」，就會被謝絕進入。有民眾打趣說，「我們就像一塊麵包，保質期（保存期限）只有3天。」

大陸多個防疫管控走向常態化，民眾生活模式也隨之改變，在北京、上海等大城市，民眾已經習慣進門「3步驟」，首先打開健康寶掃QRcode，接著出示「綠碼」，最後出示有效核酸陰性證明，全套流程缺一不可。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,核酸檢測,核酸檢測站,常態化核酸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲中午時分，排隊做核酸檢測的民眾 。（圖／記者蔡儀潔攝）

排隊等檢測

在大陸「動態清零」的政策下，定期核酸檢測是做到「早發現」的重要手段。在北京只要是出入公共場所，均須持有72小時核酸陰性證明，超過1分鐘都不行。

▲▼ 大陸疫情,北京疫情,核酸檢測,核酸檢測站,常態化核酸 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲防疫人員讓排隊的民眾掃「北京健康寶」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今在北京街頭，經常能看到排隊隊伍，等待做檢測。工作人員不時呼喊「保持1米安全距離」，但仍有不少檢測點的隊伍站立密集。

有次，一位男工作人員語帶警惕地說，「前幾天有人陽性了，上面去調監控（監視器），發現沒有保持安全距離，好多前後 的人都要隔離。」一旁的市民聽後不以為然，回道「如果前面的人陽，都是要隔離的」，不過還是乖乖站開了距離。

起初實施時，不少民眾無法適應，常發生撲空、忘帶身分證的情況。一名中年大姐被勸離後怒嗆，「去哪都要核酸（陰性），想做還做不著了」，最後只好去尋找24小時的篩檢站。不過，如今民眾已慢慢適應，當健康寶天數變成「3」時，就會抽空去檢測。

高溫天氣時，不少民眾為防止中暑、曬黑，「全副武裝」來排隊，例如戴遮陽帽、袖套，撐陽傘等，還有女市民全身包到只能看到一雙眼睛。有位大叔邊排隊邊碎碎唸，「熱死了這天，咋那麼多人...。」

儘管隊伍長，但因現場有2名採樣人員，且動線清晰，流動速度快，全程大約10至20分鍾便完成檢測。不過，有些核酸檢測站只有1名採樣人員，高峰時間常要排隊等約1小時。

▲▼大陸疫情,核酸,核酸試管,pcr,多人混檢。（圖／視覺中國）

▲「多人混檢」的試管內，泡著多根棉花棒。（圖／視覺中國）

一管測十人

有趣的是，記者發現，自己與前後人的樣本，均放在同個試管內，一個個紅色試管內「泡」著多隻白色棉花棒。

原來，大規模核酸篩查多數採取多人混檢，以「十混一」為例，即將10個人的樣本放到一個採集管中。若出現陽性，這10個受試者須要單獨隔離，並重新採集單管拭子，最終確定「陽」的究竟是誰。

多人混檢的優點主要有2個，第一是提升了檢測速度，縮短80%到90%的時間。大陸國家衛健委3月發布的《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南》提到，城區常住人口1000萬以上的超大城市，應在24小時內完成劃定範圍的區域核酸檢測。

第二個優點，是降低檢測成本。大陸各地在6月10日前，核酸「單人單檢」降至每人16元人民幣以下，「多人混檢」降至每人3.5元人民幣，折合新台幣大約是15元，等於一瓶礦泉水的價格。在社區等地接受大規模核酸檢測，則是免費。

不過，缺點是如果社區多人確診，混檢樣本多數會出現陽性，要再花時間逐個人複檢，實際上並沒有節省時間。

▲▼ 核酸檢測,管長。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲若拿到試管，代表是「多人混檢」中的小組第一人。（圖／記者蔡儀潔攝）

當上「管長」

記者實測當天，曾拿到工作人員遞給的試管，代表是小組第一人，當上網友口中「千載難逢」的「管長」、「大桶領」。另一次，一位大叔接到試管後，立刻從不耐煩的態度，轉變成抽到樂透的興奮，說「哎唷，我今天是管長啊。」

在社交平台小紅書上，關於「管長」的貼文超過5700則，每則文案幾乎都是「本人榮幸帶領10人團隊參與國家級項目，圓滿完成任務！」，成為常態化疫情下的一點小樂子。

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