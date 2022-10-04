盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲！金高首席原酒超吸睛

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究竟是何等冥冥之中的吸引與命定的相遇，據悉知名主播盛竹如近期迷上一款神秘的「黑魂」之酒，讓愛酒的他頻頻詢問哪裡買，想作為私人收藏與品飲，盛竹如笑說：「真的好喝而且設計很美！一喝就覺得「酒」情並不單純，凝鍊無數歲月的酒體實在巨珍稀，不收不行！」而這款讓盛竹如主播也如此著迷的酒款正是去年掀起搶購潮的白金龍源酒升級版「59.2度白金龍首席原酒」，不僅酒體風味獨特，瓶身設計更為金高首款以黑曜色精品噴瓷推出的原酒酒款，甫上市即口碑不斷，錯過上一次白金龍源酒的你，這次「原力」覺醒的限量酒款可千萬別再錯過！

▲白金龍上市60週年系列酒款，不降酒度的源中之原59.2度「白金龍首席原酒」(左)限量推出，高粱酒鐵粉盛竹如也大讚巨珍稀。(圖／黑松公司提供，下同)

59.2度「白金龍首席原酒」為白金龍上市60週年系列酒款二部曲，黑松公司特別保留首部曲58白金龍源酒特點，使用歷經60年的第一代白金龍原生麴菌釀製，溯源回歸初生地遵循古法釀造，100%單一金城老酒廠出品。酒體更是再升級！許多人聽過威士忌原酒，其實高粱酒也有原酒，「白金龍首席原酒」即由首席調酒師自源酒的原液中，百釀細品精挑出A+蒸釀原酒，不降度灌裝，酒體飽滿馥郁、風味層次更多元，珍稀性不言而喻，且不降度更能喝出首席的高度！一口抿下，前味多層次老窖陳香堆疊，香氣多元，中段口感甘冽圓融，酯香酸香甜香完美融合，最後以久久不散的果糧陳醬香完美收尾，口感與香氣層次豐富，源中之原令人一品難忘！

▲不降度更能喝出首席的高度！「白金龍首席原酒」由首席調酒師百釀精挑出首席特調酒體，不降度灌裝，香氣與口感層次豐富，令人一品難忘。

「白金龍首席原酒」承襲白金龍源酒瓶身設計，刻印著栩栩如生的雙龍與初生地金城老酒廠圖騰，具經典與追根溯源之意，並以黑曜色精品噴瓷，搭配細膩古銅光澤燙金字體與圖騰、霧黑古銅金滾邊封套，細節別緻，帥出新高度，擺在家中宛如藝術品般令人賞心悅目。

▲「白金龍首席原酒」瓶身以黑曜色精品噴瓷，搭配細緻古銅光澤燙金圖騰，帥出新高度，加以酒體持續陳化特點，增值潛力備受市場看好。

白金龍首席原酒珍稀酒體與黑曜色精品瓶身設計，值得細品與收藏，送禮更顯滿滿心意與品味獨到，加以其灌裝後仍持續陳化特點，增值潛力備受市場看好，超級高粱酒迷盛竹如也讚不絕口，直呼必收、不能再錯過！

59.2度「白金龍首席原酒」即日起於全台各地區酒類專賣店限量販售(實際庫存依各通路為準)，限量釋出，難以再現，趕緊手刀搶購，體驗帥度爆表的黑魂原酒魔力！

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