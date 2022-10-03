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大陸 大陸焦點 特派現場

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人看照羨煞：可以傳家了

婆婆DIY鳳冠送媳婦。（圖／翻攝《搜狐》，下同）

▲婆婆DIY鳳冠送媳婦。（圖／翻攝《搜狐》，下同）

圖文／CTWANT

婆婆的手也太巧！大陸近日一名婆婆花了1年的時間，幫媳婦DIY美麗的鳳冠當婚禮服飾，讓媳婦看了驚艷又感動。成品在網路上曝光後，網友直呼「真的太有心」。

據《搜狐》報導，大陸甘肅天水市一對新人，他們從校園純純的戀愛到步入禮堂，相戀長達14年，從影片中可見，新人穿著中式禮服，正在舉辦婚禮，而新娘頭上的鳳冠更是耀眼奪目，鳳冠做工細膩，細節一點都不馬虎。新娘說，這頂鳳冠是婆婆親手縫製的，她和老公交往14年，2人都想舉辦一場盛大的中式婚禮。

婆婆將材料分類。

▲婆婆將材料分類。

婆婆表示，很喜歡這個媳婦，所以想為媳婦特製獨特的新婚禮。她網購了製作鳳冠所需的各種針線、珍珠、掛穗等吊飾，每天只要一有空就待在房間開始縫製，由於鳳冠的材料很多又考驗手工技術，婆婆會用小盒子把材料分類，細心的做好每一個步驟，她耗費1年的時間，終於趕在婚禮前將鳳冠製作完成。收到這份難得的大禮，新娘表示，這是婆婆對她的愛，她以後會好好報答的，就像對待自己的父母一樣。

影片曝光後，有超過470萬觀看人次，網友紛紛留言「真好看，別說我婆婆，就算我當婆婆都做不出來」、「哇有心了」、「可以傳家的程度」、「有愛的婆婆，如此用心將來家庭一定會很和睦的」、「被重視的幸福感」、「心意價值千金呀」，也有網友持相反看法「壓力給的這麼大，如果媳婦做不到同樣的有心，那麼這些行為都是將來的隱憂」、「付出一些廉價的關懷，笑死」。

看影片請點我。

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