　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投「300哥」出現！騙背包遭偷想開鎖狂借...受害店家紛紛指認

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區出現1名「借錢哥」，佯稱自己背包被偷，裝可憐向小吃店家借錢 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

孟子曰：「惻隱之心，人皆有之」但北市北投區有小吃店老闆娘PO文指出，店家近日出現1名男子，可憐表示背包遭偷，想借500元開家裡門鎖，為了取信更留下本名加電話，還承諾當天下午一定還款，豈料男子留的電話是某旅館電話，闆娘氣憤指出就是詐騙，文章底下也意外釣出多名受害者。對此，北投警分局也做出回應。

鍋燒麵彭姓老闆娘於臉書社團《台北之北投幫》發文表示，有名男子進店裡，說背包遭偷，甚至裝熟說過去曾來消費過，接著要借300元，闆娘反問男子「為何要借那麼多？」男子則說想回家開鎖，之後又改口借500，但闆娘向他表示，小本經營不容易，只借300元，男子更承諾下午3點會還錢，並留下名字加電話字條。

闆娘指出，當下他真的覺得自己有可能被詐騙，但因為自己年輕時也曾掉過皮包身無分文，和陌生人借錢有歸還，所以願意信一次，結果男子非但沒出現，直到後來查了男子留的字條電話號，赫然發現是君閣旅店電話，所以連打都沒打了，確定自己遭騙，也決定報警處理。

▼借錢哥留下本名加電話字條取得店家信任。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文章PO出引起網友議論，更有受害者留言，前幾日也遇到一名男子以同樣藉口借錢，另外也有大直咖啡廳的店員憤怒指出，也曾遇過該男子，相同手法，一樣字跡，僅有電話號碼不同。

北投警分局表示，目前已受理報案，並立即調閱周邊監視器，經仔細比對各項特徵，已鎖定犯嫌身份，刻正全力追緝中，也在此呼籲如民眾遭遇類似手法詐騙，可立即報警處理，切勿上當受騙。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
北投「300哥」出現！　受害店家紛紛指認
TOYOTA公布「神車ALTIS新年式售價」
本週最強財運「生肖+血型」TOP5 ！　這組合獲財神眷顧
防疫預算比去年增4.5倍？　政院揭真相「8400億特別預算年
食品大廠遭爆賣過期冷凍食品！　改標出貨給「家樂福、丟丟妹」
百萬網紅吃飯被認出「粉絲高舉手機猛拍」　公開勸導
不捨前妻火辣床照！他上法庭「求保留」　法官允許了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北投「300哥」出現！騙背包遭偷想開鎖狂借...受害店家紛紛指認

快訊／台中石頭火鍋店驚傳火警　現場顧客緊急疏散

台南晶英酒店食物中毒案檢驗結果曝　衛生局移送檢方偵辦

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

北投「300哥」出現！騙背包遭偷想開鎖狂借...受害店家紛紛指認

快訊／台中石頭火鍋店驚傳火警　現場顧客緊急疏散

台南晶英酒店食物中毒案檢驗結果曝　衛生局移送檢方偵辦

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

走過藥檢風波　跳高好手李晴晴左手臂「刺上奧運夢」

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人看照羨煞：可以傳家了

明年防疫預算845億元創新高遭控綁樁　指揮中心：因特別預算取消

吳珝陽骨折退賽《全明星4》！復原狀況曝光：2個禮拜可歸隊

「陸小曼」上身鬥嘴謝祖武！杜詩梅照鏡驚覺：當老師了

北投「300哥」出現！騙背包遭偷想開鎖狂借...受害店家紛紛指認

男人看了會崩潰！吳怡霈車上吃「禁忌食物」　釣出亮哲：畫面眼熟

快訊／台中石頭火鍋店驚傳火警　現場顧客緊急疏散

最高漲6000元！TOYOTA公布「神車ALTIS新年式售價」僅2等級未調整

「從7指甲外觀」看疾病！出現詭異紋路　小心4器官警訊

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

社會熱門新聞

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

彰化最狂違建內部曝！公所將報警

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

台南晶英酒店食物中毒案　衛生局移送偵辦

追未戴安全帽騎士　高雄警衝撞BMW釀5傷

2國手男大生撿屍美眉接力性侵　最新判賠金額曝

公車突啟動又急剎！女乘客終身癱瘓　駕駛判半年

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

更多熱門

相關新聞

求職者面試就喊預支！他聽附加條件氣炸

求職者面試就喊預支！他聽附加條件氣炸

出社會找工作時，當然少不了面試經驗。不過，一名男子日前面試求職者，對方除了要求薪資35K，還提出了2項條件，其中一樣是「先借支1萬元」，讓他氣得痛罵「我看起來很好騙是嗎？」貼文曝光後，立刻引起討論，也有人認為，若是對方拿出東西抵押，就可以將錢借出。

找上「年息1063%」錢莊　男吞檳榔挖洞自埋

找上「年息1063%」錢莊　男吞檳榔挖洞自埋

吃完飯「女友提分手」他怒評1星！老闆神回

吃完飯「女友提分手」他怒評1星！老闆神回

比借錢不還更狠！律師曝友人1句話超傷

比借錢不還更狠！律師曝友人1句話超傷

華固簽下正大纖維北投舊廠都更案　估改建廠辦園區

華固簽下正大纖維北投舊廠都更案　估改建廠辦園區

關鍵字：

北投借錢小吃店借錢哥明德捷運站

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

王瞳暴瘦雙頰凹陷！手戴艾成婚戒比7「每分每秒都在想他」

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

20歲王牌AV女優宣布引退！

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面