北投「300哥」出現！騙背包遭偷想開鎖狂借...受害店家紛紛指認

▲北市北投區出現1名「借錢哥」，佯稱自己背包被偷，裝可憐向小吃店家借錢 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

孟子曰：「惻隱之心，人皆有之」但北市北投區有小吃店老闆娘PO文指出，店家近日出現1名男子，可憐表示背包遭偷，想借500元開家裡門鎖，為了取信更留下本名加電話，還承諾當天下午一定還款，豈料男子留的電話是某旅館電話，闆娘氣憤指出就是詐騙，文章底下也意外釣出多名受害者。對此，北投警分局也做出回應。

鍋燒麵彭姓老闆娘於臉書社團《台北之北投幫》發文表示，有名男子進店裡，說背包遭偷，甚至裝熟說過去曾來消費過，接著要借300元，闆娘反問男子「為何要借那麼多？」男子則說想回家開鎖，之後又改口借500，但闆娘向他表示，小本經營不容易，只借300元，男子更承諾下午3點會還錢，並留下名字加電話字條。

闆娘指出，當下他真的覺得自己有可能被詐騙，但因為自己年輕時也曾掉過皮包身無分文，和陌生人借錢有歸還，所以願意信一次，結果男子非但沒出現，直到後來查了男子留的字條電話號，赫然發現是君閣旅店電話，所以連打都沒打了，確定自己遭騙，也決定報警處理。

▼借錢哥留下本名加電話字條取得店家信任。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文章PO出引起網友議論，更有受害者留言，前幾日也遇到一名男子以同樣藉口借錢，另外也有大直咖啡廳的店員憤怒指出，也曾遇過該男子，相同手法，一樣字跡，僅有電話號碼不同。

北投警分局表示，目前已受理報案，並立即調閱周邊監視器，經仔細比對各項特徵，已鎖定犯嫌身份，刻正全力追緝中，也在此呼籲如民眾遭遇類似手法詐騙，可立即報警處理，切勿上當受騙。