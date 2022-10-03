男按摩師「手滑」猥褻女客！揉捏胸部+下體　反問：力道可以嗎？

記者王佩翊／編譯

日本東京都一間按摩沙龍店傳出男按摩師性騷擾女客的事件，32歲的中國大陸籍按摩師疑似在按摩過程中，伸手觸摸女顧客的胸部與下體，儘管對方當場喝斥要求停止，他依然故我。該名男按摩師3日遭到警方逮捕，不過他仍聲稱，自己並未猥褻客人，且不記得當天發生什麼事。

根據《日本新聞網》報導，現年32歲的中國籍男子麥建康在東京淺草的按摩沙龍店「MIROKU」擔任按摩師，8月30日他接到一名30多歲的女性顧客。他先是讓對方躺在按摩床上，隨後開始進行按摩，然而過程中卻突然撫摸、觸碰女客人的胸部與下體。

根據警方表示，麥建康一邊觸摸對方私處，一邊詢問對方，「會痛嗎」、「力道還可以嗎」，企圖蒙混過去。被害人驚覺不對，立刻喝斥他，並要求停止按摩。然而他卻沒有停下，反而持續撫摸對方的身體。

警方3日依性騷擾等罪嫌將麥建康逮捕，而他被逮後堅持否認犯行。嫌犯聲稱，「我從未做過任何猥褻行為，對於當天的事情沒有任何記憶。」

另一方面，大阪9月底才有一名整復師被逮捕，該名51歲的嫌犯在診療所內替女性同事按摩時，將手伸進對方的衣服內並撫摸身體。而神奈川則是有一名26歲的針灸師傅在針灸過程中觸碰女性顧客的胸部，同樣也在9月被逮捕。

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