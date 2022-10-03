獨／永豐棧恐亮熄燈號！新團隊積欠1500萬租金　房東最後通牒曝

▲再傳經營危機！永豐棧新經營團隊順為國際才發新聞稿喊正常經營，隨即被房東打臉欠租，要求10/15前撤出飯店。（圖／民眾提供，點圖放大）



記者游瓊華／台中報導

台中星級飯店永豐棧7月爆出財務危機，積欠員工薪資，旗下知名餐廳阿利海鮮也一度歇業，後新團隊「順為國際」進駐接手，也大動作發布新聞稿指餐廳、住房都正常運作，今日卻遭房東永豐棧酒店打臉，指順為國際已有2個月未繳房租，合計1500萬元，已寄出存證信函要求順為國際10月15日前撤出，此也意味著，10月15日後永豐棧酒店恐將熄燈、結束營業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永豐棧再爆財務危機，新團隊順為國際欠租未繳，遭原團隊、房東永豐棧要求撤出酒店。（圖／資料照片）



若10月15日順為國際撤出後，是否有其他經營團隊進駐？永豐棧回應，目前依照財務狀況，仍無力繼續營運，仍積極尋找買主中。至於10月15日後永豐棧是否可能熄燈號？永豐棧則表示，有可能先暫時休息。

今天網路流傳順為國際一封聲明稿，指稱9月1日接手永豐棧酒店經營權，負責飯店各項管理與餐飲服務，除了保有原本阿利海鮮、風尚西餐廳外，還成立新港式茶飲品牌。但隨即被房東永豐棧打臉，指出順為七月開始營運，當初僅付了7月份房租，連8、9月房租都積欠未付，9月30日已經寄出存證信函給對方，要求10月15日之前需撤出飯店。

永豐棧酒店在1997年創立，總客房數334間，創辦人何豐棧為台中市何厝的望族，永豐棧曾在2010年全盛時期大舉擴張事業版圖，陸續入主墾丁超人氣餐廳阿利海產，並將阿利餐廳引進台中總店。但近年來永豐棧屢屢爆出財務危機，今年更傳積欠員工薪資，大批員工、廚師離職，甚至告上市府，餐廳也一度歇業，僅住房維持，新團隊接手後阿利海鮮才悄悄回復營運，未料現又傳出新團隊欠租遭要求撤出。記者去電詢問新團隊順為國際說法，飯店人員表示，公關室正進行重要會議中，等會議結束再回覆。