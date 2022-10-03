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ET專訪／桃園接納北市外溢人口　鄭運鵬：柯文哲無力解決高房價

 

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和、陳家祥

◎ 攝影／宋良義、屠惠剛

文／陳家祥

桃園市近年來人口成長快速，尤其是來自雙北人口為主要移入來源。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，台北市居民結構高齡老化、房價高漲並非市長柯文哲的問題，但是柯無力解決；他表示，房貸簽下去是一輩子的事，一樣的2000萬在台北跟在桃園買到的坪數不一樣，桃園對於年輕人的吸引力夠，自然就會選擇到環境更好的桃園定居。

桃園市近年來「逆風」成為六都唯一人口正成長的都市，也因地緣關係接納了不少雙北外溢的人口。鄭運鵬說，單以高齡者老化跟房價造成的外溢效果，不能單去批評是柯文哲的問題，「但是柯文哲無力去解決這個趨勢，譬如台北市並沒有在他治理之下，減緩房價漲的趨勢」。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬舉例，每個家庭都是用「腳」在選擇安身立命的居住點，所以從台北市轉到新北市、再轉到桃園市，這是很正常的趨勢，因為年輕人找工作機會、買房子會重視CP值，「一樣的2000萬在台北跟在桃園買到的坪數不一樣，房貸簽下去是一輩子的事，依此來選擇居住環境，這不會怪柯文哲」。

「顯然民眾黨一直講的房價問題，顯然柯文哲沒有解決啊，他都怪別人。」鄭運鵬說，像社會住宅租人家4萬多，柯文哲也在怪中央，柯嘴巴講的跟他的成績根本是矛盾的。

對於台北市人口外移到桃園市，鄭運鵬強調，桃園市也無意拉客、攬客，自然而然就是市場機制，桃園對於年輕人的吸引力夠，包括生育補貼、租屋補貼，即使補貼一樣的錢，在開銷上的佔比也不一樣，相對就會選擇到桃園

鄭運鵬舉例，前陣子有去拜訪一位香港的投資移民，選擇來桃園落腳開模型店，過去香港人來台投資宜民的首選是台北、台中，但考量台北房價貴、台中環境不如期望，因此最後選擇在桃園。

「除了資產分配的寬裕度高於台北，桃園也年輕，且桃園近年推動雙語教學有成。」鄭運鵬提到，香港人非常注重英語，因此他最後選擇在桃園開模型店、小孩子就讀雙語學校，「對香港人都有吸引力了，更何況是台灣在地人？」，這是一個很明確的例子，表示這幾年桃園的轉型不只福利好，教育環境也更友善，對外國人吸引力高，「我們應該擴大這個基礎」。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

「我會認為我是在協助雙北甚至台北解決問題，可能台北市不以為然啦，但是這個趨勢很明顯。」鄭運鵬說，鄭文燦市長任內7年半人口增加21萬人，也不是桃園自己生了21萬人；且全台灣新生兒15萬多，桃園2萬多、佔了8分之1，「我們增加21萬人，粗估三分之二是桃園寶寶，其他是全台各地的年輕人搬進來，趨勢上來看是台北進來比較多」。

另外，鄭運鵬也對桃園未來的發展深具信心，直言「以後誰是火車頭很難講」，台北有首都優勢，桃園有製造中心的優勢，桃園要成為台灣的心臟、世界的引擎，以未來的產業發展或投資，「桃園的機會絕對不會輸雙北」。

鄭運鵬提到，桃園市可以幫台北解決年齡結構、財產分配的問題，紓解到桃園來，年輕人、老人家來桃園，桃園土地是台北的9倍半，可以互取所需。而以前桃園只有高速公路跟台鐵，現在有捷運了，應該重新思考治理的方式跟生活的分配，這是可以跟雙北合作的。

鄭運鵬說，機場捷運是第一條跨3個縣市的捷運，搭配綠線進入到桃園市民的生活圈，加上環線成立，延伸到桃園其他行政區，整個桃園的捷運生活圈就很完整。

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