陳其邁恐不能躺平選？　藍營看柯志恩造勢現場照嗨了

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）。（圖／記者賴文萱攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩首次舉辦大型造勢晚會，藍營大咖出席名單包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，而事後前高雄市副市長葉匡時則在臉書分享現場照片，「我想陳其邁今晚起大概不能再躺平了」。

針對高雄市長選戰，有媒體公布最新民調指出，力拚連任的民進黨籍的陳其邁獲62.8%市⺠力挺，碾壓柯志恩15.7%，大贏47.1%。當時，柯志恩競選辦公室回應，選情艱困本來就是意料中的事，但會爭取選民最大的認同。

而在首場造勢晚會上，柯志恩下猛藥炒熱選情，多位國民黨大咖現身力挺，主辦方也宣布現場人數達5萬人。葉匡時則說，柯志恩造是非常成功，人山人海，擠滿了熱情的支持者，「藍營的沉默力量今晚發出對民進黨憤怒的聲音，我想陳其邁今晚起大概不能再躺平了」。

▲柯志恩造勢現場。（圖／翻攝葉匡時臉書）

不過，有聲音質疑到場人數並沒有那麼多，僅有9千人。對此，柯志恩競選辦公室強調，現場備了2萬張椅子，卻仍有不少支持者沒有椅子坐，必須佇立，「晚會是讓認同柯志恩的支持者共同到場響應的盛會。不是一個閱兵大典，也不是教召動員。要求群眾整場三小時的活動都全程留在定點，不走動、不飲食、不上廁所，既不切實際，也不符合人性。」