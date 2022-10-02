晃27秒聚人心！樂天桃猿副隊長曝舊照「坦承有整」：誰出生胸就大

記者葉國吏／綜合報導

中職樂天桃猿啦啦隊副隊長筠熹Yuhi，近日因一段27秒應援影片引起網友注意。筠熹在1日晚間在臉書發長文抒發心情，對於許多網友質疑她跟剛出道長不一樣這點作出回應，承認有微整「誰一出生胸部就很大」。

▲樂天桃猿啦啦隊副隊長筠熹27秒應援影片造成網友討論。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文：棒球新角色，只見筠熹在球場上穿著粉色短T、黑色短褲，應援舞蹈跟她的曼妙身材互相搭配下相當動感，最後筠熹甚至伸進衣服裡作勢掏出愛心來送給球迷。

▲筠熹2012年以天氣女孩嗨獎身分出道。（圖／翻攝臉書／筠熹 Yuhi）

這段影片讓筠熹成為網友關注焦點，不過也有人發現，筠熹跟剛以「天氣女孩」嗨獎身分出道時長得不太一樣，對此筠熹在臉書也發長文作出回應。

筠熹表示「長不一樣這點是肯定的，會因為化妝、因為打扮，我也不否認我有微整，打打雷射、填填玻尿酸，這些對現在大家來說都很正常。」、「照鏡子看看自己，你跟你小時候長一樣嗎？小時候誰出生鼻子就很挺？誰一出生胸部就很大？阿你嘰嘰跟小時候一樣大嗎？」

▲筠熹現在的模樣。（圖／翻攝臉書／筠熹 Yuhi）

筠熹透露，今年34歲的她至今沒有做過違法的事，也希望能夠維持好的體態給大家。「我是一個很默默為大家付出的人、我是一個不想聽到大家抱怨而很多事自己扛的人。」