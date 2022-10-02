「雙北雙箭頭」今首同台！下午合體林佳龍　陳時中喊「隨時熱線」

▲陳時中（左）及林佳龍（右）曾喊出「雙北雙箭頭」競選口號。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

年底地方選舉倒數55天，民進黨台北市長參選人陳時中2日下午將親赴土城，拉抬同黨新北市長參選人林佳龍選情，這也是兩人首度同台。對此，陳上午受訪表示，未來若當選隨時都可溝通，隨時都是熱線，為了雙北好，隨時都可合作。

林佳龍今天下午將在新北土城假日藝術廣場舉辦「新北市百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會」，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、行政院副院長沈榮津、陳時中都將與會，向新北市民推薦林佳龍。

陳時中今天上午受訪表示，隨時連線是本來就應該要做的事情，就像未來林佳龍和自己都當選的話，在溝通的時候都是「隨時都可以溝通，隨時都是熱線」，只要為了雙北好，隨時都可以合作。

至於近期台北政壇盛傳「棄陳保黃」的棄保說，陳時中重申，那都沒有意義，大家應該各自鼓勵，讓選舉回歸政見，讓市民做選賢與能的選擇。

此外，針對昨天副總統賴清德、行政院長蘇貞昌為陳時中輔選時都拋出「抗中保台」說法，被指是再度操作「亡國感」，陳時中表示，抗中保台是一定要的，亡國感大可不必，在中華民國這塊土地，台灣人把土地顧好本來就是應該的，沒有所謂的亡國感，但是把自己守好是每一位市民、每一個行政官員都應該負責任去做的事情。

▲陳時中今天上午在松山國小校門口接受訪問。（圖／記者黃國霖攝）