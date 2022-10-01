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礦泉水底部藏「藍色超跑」掀轟動！他笑喊：要業配費　廠商回應了

▲瓶裝水底部有一輛跑車。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友發現，礦泉水底部出現一輛跑車，引發熱烈討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日發現，某知名品牌的礦泉水的瓶底藏有巧思，從某個角度可以看到底部竟出現一輛「水藍色跑車」，引發近5萬人朝聖討論，紛紛驚呼「喝這麼久，現在才知道」、「每天喝居然沒發現有車」。對此，該品牌小編也發文感謝網友，「創意無價，想像力製造所！原來台塩海洋鹼性離子水裡有～超超級跑車！」

一名網友近日在臉書「路上觀察學院」PO出畫面，只見寶特瓶底部凹進去的設計，搭配瓶身和水中折射現象，看起來就像是一輛藍色跑車停在底部，不僅可以看到車身、車窗等，就連輪胎的位子也很明顯，讓原PO看了也相當驚喜，直呼「台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車」。

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畫面一曝光，短短一天就湧入4.7萬名網友按讚，2800多則留言，不少網友紛紛笑稱「台鹽部門：為什麼鹼性水的銷量這幾個月突然變這麼好？」、「設計師的苦心，在有生之年終於被人發現了」、「傑克，這真的太神奇了」。對於PO文受到網友廣大關注，原PO也幽默喊話「夭壽，這麼多讚喔，麻煩台鹽跟我聯繫業配費用，小弟賺個奶粉錢謝謝」。

▲台鹽海洋鹼性離子水轉發網友PO文。（圖／翻攝自Facebook／台鹽海洋鹼性離子水）

▲台鹽海洋鹼性離子水轉發網友PO文。（圖／翻攝自Facebook／台鹽海洋鹼性離子水）

對此，該品牌臉書粉絲團小編也發文感謝這名網友的細心觀察，並表示「創意無價，想像力製造所！原來台塩海洋鹼性離子水裡有～超超級跑車！不變的好水，多變的創意！台塩海洋鹼性離子水裏有無窮的小宇宙，從第1瓶到第∞（無窮），不變的甘甜，多變的趣味體驗！」

據了解，寶特瓶底部會設計凹槽主要有3點原因，第一，設計凹槽能讓寶特瓶的重心因力學作用而向下移動，增加穩定性；第二，礦泉水公司可在瓶底做防偽標誌，以防不肖業者會用自來水造假牟利；第三，許多廠商會在瓶蓋上標示促銷活動獎項，若瓶底過於平坦，顧客很容易就能透過底部看出獎項內容。

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