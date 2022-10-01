肌膚接觸、撫摸毛小孩都能「活化血清素」！可緩解壓力增加幸福感

▲跟毛小孩接觸也能活化血清素。（示意圖／pixabay）

文／Tokio Knowledge

摘自／春天出版社《心靈整頓終極大全》

血清素神經最活躍的時候，其實是人與人接觸的時候。夫妻、親子、戀人之間的擁抱和牽手等肌膚接觸的動作，都會刺激共感腦，給血清素神經帶來最好的活化作用。其他像是按摩、捶背、握手等也有相同的效果。只要不是討厭的對象，朋友之間的肌膚接觸也同樣有效。

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這種肌膚接觸，對象不一定要是人。對小狗小貓摸摸抱抱或一起玩，對很多人來說都有療癒的作用。這是因為這些行為具有活化血清素神經系統、增加血清素分泌的效果。現在坊間有許多將貓咪放養在店裡供客人隨意撫摸的「貓咪咖啡廳」，這或許也說明了人在不自覺間對血清素分泌的渴望。

血清素神經一旦活躍，會讓人產生一股重新面對壓力的力量。人在感到不安或是壓力的時候，自然會做出雙手緊握，或是雙臂抱胸的動作。這些都是人在不知不覺中希望獲得肌膚接觸的表現。

▲肌膚接觸行為的誘發過程。（圖／春天出版）

關鍵字：肌膚接觸的好處

心靈健康小筆記：聊天、唱KTV也能促進血清素分泌

鍛鍊共感腦最重要的是「產生共鳴」，因為瞭解彼此的存在、互相認同非常重要。聊天或一起吃飯、喝茶，也是深具意義的行為。在KTV跟人一起歡唱，也能促進血清素的分泌。

★本文摘自春天出版社《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》，作者Tokio Knowledge，大家都懂的事情或許不是很懂，大家都不懂的事情卻意外瞭解的創意團隊。成員包括律師、節目企劃、知名企業廠長、設計師、茶道師、作家、智庫軟體工程師、插畫家、攝影師、報社記者、非國家資格公務員、自由工作者、家庭主夫等。本書提供128則強化心靈的簡單方法，帶領讀者如何從不同層面找回心理健康。包括如何改善自律神經，怎麼面對人際關係，如何跟壓力、維護身心健康等。