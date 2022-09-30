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同事喊「絕情4字」爽加薪！老招狂用遭識破　美女主播曝尷尬下場

▲劉芯彤分享。（圖／翻攝臉書／主播 劉芯彤）

▲劉芯彤分享職場經歷。（圖／翻攝臉書／主播 劉芯彤）

記者閔文昱／綜合報導

想要升遷加薪，千萬別拿離職來威脅！美女主播劉芯彤常在社群平台分享所見所聞，她30日發文表示，一名前同事經常用「離職」來威脅主管加薪，前兩次都順利得逞，讓她「染房越開越大間」，開始經常偷懶、抱怨，到了第三次她又想用同一招威脅主管時，對方竟真的拿出離職單，瞬間令場面相當尷尬。

劉芯彤在臉書發文分享，過去她在某家公司時，團隊中有一位剛出社會不久的新鮮人，很積極爭取表現，主管也給了她很多機會，不過「有些人就是這樣，你給她三分顏色她就開起染房來，覺得自己有舉足輕重的地位，團隊沒有她不行。」

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某一次，該名同事去找了主管談，一開口就說「我要離職」，讓主管非常驚訝，「為什麼會這麼臨時談離職呢？」後來，雙方談下去後才知道原來她是用離職來爭取加薪，而主管也答應了這項要求。過了一年後，同事又去找主管，用老伎倆「我要離職」，要求更多露臉機會，結果也順利得逞了。

▲書摘內文示意圖：談判致富。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲向主管要求加薪時，應盡量避免用威脅的方式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

劉芯彤透露，兩次的離職戲碼都讓同事拿到想得到的東西，染房越開越大間，頭大到不能再大，「到後來主管請她多做一點事情，她都覺得是在找麻煩，甚至到處抱怨，只想偷懶。」到了第三次，同事為了能在職場上繼續「涼涼做代誌」，又再次開口向主管表明「我要離職」。

對此，主管這次直接拿出了一張離職單交給對方，並說「公司留妳兩次了，我想妳會提出第三次，肯定是有更好的去處、更加的發展，我祝福妳，也謝謝妳這段時間的付出。離職單簽好後，我會請人事加速辦理離職程序，讓妳能快點去新公司報到。」

劉芯彤直言，很多事情都是事不過三，同樣招數用了三回，嚷嚷著要離職卻遲遲不離職，「這種要脅的手段，難道主管看不出來嗎？」她認為，「我要離職」這4個字，何時能說、應該說嗎？是一門學問，「但『我想離職』這4個字，倒是偶爾可以在家靠杯時說說抒發一下沒關係。哈～」

文章曝光後，馬上引發不少網友同感，紛紛留言「職場會吵的就有糖果吃，但夜路走多了也是會遇到鬼喔」、「人資生涯多年，的確不少這樣的人」、「就跟夫妻吵架不能用『我要離婚』來威脅對方一樣的道理」、「還好主管英明…知道此人不能再留」、「主管拿出來的時候她的臉一定精彩」、「我看她一定很後悔提第三次」。

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