一周被尾隨5天！正妹書記官「遭同事狂偷拍」…崩潰：不願再搭捷運

▲台北地院黃姓法官助理偷拍女書記官裙下風光，過程全被監視器錄下。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名前黃姓法官助理，5度在小南門捷運站出口守候、尾隨正妹書記官，甚至趁機偷拍對方的裙底風光，被後方的同事看見，全案因此曝光！而女書記官因為這起事件感到相當害怕，不敢再搭捷運，決定向黃男提告求償，日前法院判黃男應賠償女書記官23萬餘元，可上訴。

女書記官主張，黃男於2021年8月3日、4日、5日、6日、9日在台北捷運小南門站通往3號出口的手扶梯上，緊跟在她的身後，並持手機開啟錄影功能伸向她的裙底，藉機偷拍她的大腿、裙底內褲。

她表示，整起事件會曝光是因為當時有其他同事站在黃男身後，發現黃男行跡可疑，這才提醒她要注意。經報警過後，警方果真逮到黃男，法院也依5個無故竊錄他人身體隱私部位罪，各判黃男有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金。

女書記官透露，自己因為這件事情隱私權受到嚴重侵害，身心大受打擊、痛苦不堪，因此需要前穩身心科治療，決定向黃男提告求償醫療、心理諮商、將來一年預計支出的門診與心理諮商費用，以及精神撫慰金100萬元，總額為106萬1910元。

黃男則稱，自己沒有留存、傳送任何影片，也向女書記官再度致歉，願意賠償對方，但精神撫慰金100萬元實在太高了。

法院指出，女書記官案發後被診斷出有憂鬱症及創傷後壓力症候群，並持續多次就診、心理諮商，並當庭陳述，是吃了藥才能開庭，只要想到遭偷拍就覺得很噁心，案發到現在已經超過1年，但她都沒有再搭過捷運，也不願再搭捷運，甚至還因此出現壓力性落髮的情況，目前只能搭公車或計程車上下班。

法院審理後，判黃男應賠償女書記官23萬1910元，全案仍可上訴。而黃男也在事發後自行請辭，並由法院考績會決議給予一支大過處分。