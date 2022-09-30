▲▼夢時代攜手統一時代百貨　「2022超強週年慶」9/29盛大登場

▲高雄夢時代推出「2022超強週年慶」9/29起盛大登場，全館滿額還享有回饋大放送與抽獎活動，讓不少民眾特地前來想要滿足心中願望清單。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

期待了好久，許多民眾心心念念的百貨年度盛事來臨！高雄夢時代結合集團資源，與統一時代百貨台北店聯手同慶推出「2022超強週年慶」，從9/29到10/19盛大登場。前12日指定化妝品及香氛品牌，消費滿2,000元送300元；全館指定櫃消費滿3,000元送400元，滿足了購物欲望同時也替你守住荷包。民眾王小姐說，「主要是想來看一下化妝品，因為剛好聽朋友分享現在夢時代這邊有週年慶優惠，消費滿2,000元就送300元，比較了一下覺得很優惠，所以想來看看逛逛，補齊想要買的東西。」

▲▼滿額就有優惠回饋吸引許多民眾前來。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

同時還有南部首家2ndSTREET高雄夢時代店，以日本直送來台及台灣各分店的精選商品，店內合計超過1萬件品項可盡情挑選。另外還有巧克力迷絕不能錯過的「CupiCho」丘彼巧精品巧克力專門店，現場不只可以品味特調濃郁可可飲品，再加上特製拉花，享受悠閒時光，店內引進全球16個巧克力產區，擁有超過600種精品巧克力，現在不用飛出國就能吃到。另外還有饕客們喜愛的品牌「饗麻饗辣 」也插旗夢時代，澎派的海鮮還有頂級霜降牛，讓人看了肚子都餓了起來。還有民眾說，逛完買完早就迫不及待要來填滿五臟六腑。

▲抽獎活動將送出總價近佰萬元好禮，包括電動機車、住宿券與家電等。

民眾楊小姐表示，「我自己是想要看一下露營的設備，因為前陣子迷上露營，剛好現在有3,000元送400元活動，想說可以趁現在增添一下周邊設備。然後等一下還會去新櫃的餐飲店看一下，像是我剛剛有經過一家很漂亮的巧克力店，還有這邊也有壽司或麻辣鍋之類的，都想要去逛一圈吃看看。」

▲今年會員來店禮推出超萌「小熊維尼與熊抱哥」兩大迪士尼人氣角色系列的限量好物。

除了好吃好玩又好買，消費累計滿3,000元還可以參加「享樂生活開心抽」活動，將送出總價近佰萬元好禮，包括電動機車、住宿券與家電等；以及每檔備受矚目的會員來店禮，今年推出「小熊維尼與熊抱哥」兩大迪士尼人氣角色系列的可愛實用限量好物，要讓消費者逛得開心，買得更超值。