柯瑞PO防彈少年團SUGA合照引暴動　網友卻問：他是誰？

記者崔子柔／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）官方推特，27日在推特放上一張SUGA拿著勇士球衣的照片，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也轉發這則貼文，但不少柯瑞的粉絲卻留言問，「他誰？？？」

SUGA拿著有自己名字、背號3號的勇士隊球衣拍照發文，柯瑞則轉發說，「我好愛你的球衣SUGA，很快就要見面了」。

▲▼柯瑞和SUGA相見。（圖／翻攝自推特／Stephen Curry）



為備戰NBA日本熱身賽，衛冕冠軍金州勇士飛越大半個地球抵達日本，柯瑞和SUGA昨（29）日在東京相見，柯瑞特別送上自己的簽名球衣，SUGA則回贈了簽名專輯，兩人互動可說是NBA與韓流文化之另類結合。

雖然防彈少年團在全球名氣響亮，但仍有不少柯瑞的粉絲不認識SUGA，紛紛留言問起「他是誰」，也讓不少SUGA的粉絲湧入，在柯瑞的貼文下貼出防彈的作品。

SUGA是出了名的籃球迷，也看過幾場NBA比賽，他去年受訪時說自己最喜歡的隊伍是拓荒者，最欣賞的球員是里拉德（Damian Lillard），里拉德後來也親自拍影片感謝他的喜愛與支持，讓雙方粉絲都十分驚喜。