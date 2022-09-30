男女學生校內廁所「雙人瑜珈」！室外輪廓超清晰…同學嗨翻搶拍

▲廣東財經大學華商學院學生在廁所內發生關係。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

近日一段影片在大陸社交媒體「微博」上流傳，拍攝地點廣東財經大學華商學院，內容疑似是有一對男女學生在室內做著不可告人的事，2人揮灑汗水的輪廓，透過窗戶被看得一清二楚，因此讓校內學生嗨翻，站在窗戶外錄影，離奇的消息曝光，引起熱烈討論。

近期「廣東財經大學華商學院」成為微博的熱搜關鍵字，輸入關鍵字後，可以看到大量網友在討論這件事情，還有不少人附上現場的文字與影像。

而依據照片畫面，從窗戶外面可以清晰看見，室內有一男一女的身影面對面，其中女方背部靠著窗戶，手掌撐著窗台兩側，曖昧的姿勢引起眾人遐想，不曉得2人究竟是在做什麼。

▲廣東財經大學華商學院發生的事件，引起許多學生圍觀。（圖／翻攝微博）

這起事件在校內傳開，許多學生立刻趕往現場，拿起手機開始拍攝，因此把窗外的走道擠得水洩不通。據了解，事發現場疑似是校內的廁所，2人的活春宮事件曝光，男方立即跳窗逃離，留下女方獨自在廁所內。而據現場目擊者說法，最後女方被警車接走、離開現場。

消息曝光後，不少大陸網友留言回應，「為啥廁所的玻璃這麼透？而且在這種位置」、「本校學生真的很麻煩，走哪都能看見這個」、「男生跑了，留下女生被一群人圍觀起鬨拍照」、「所以到底是男廁所搞還是女廁？」

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