國慶煙火在嘉義　一圖看懂管制區+高鐵周邊交通疏導攻略

▲國慶焰火在嘉義 。（圖／民雄分局提供）

嘉義縣政府與國慶籌委會焰火處共同主辦擇定於 111年10月10日20時至20時45分在故宮南院施放焰火。民雄分局負責高鐵周邊交通疏導，以高鐵嘉義站為中心向外延伸，管制區域以保鐵十二路、保鐵七路口至保鐵七路、保鐵六路口【接駁車站-乘客上下車接載區】等周邊道路。



交通管制路口分別如下：

(一) 嘉168線與中山高北上車道、交流道口。

(二) 嘉168線與麻太路口。

(三) 嘉168線與高鐵東路路口。

(四) 嘉168線與保鐵七路口（高鐵接駁站路口）。

(五) 保鐵十二路與高鐵西路路口（往高鐵站下車點）。

(六) 保鐵十二路與保鐵七路口（高鐵接駁站出口）。

(七) 故宮大道與台18 線起點路口（故宮大道為管制區）。

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▲▼ 國慶焰火嘉義高鐵站交通管制圖 。（圖／民雄分局提供）

二、 高鐵周邊停車場資訊(如圖示):P8(縣道168)、P9(助安168)、

P10(台糖太保)、P11(好庭車)、P12(銓營停車)、P13(五都一站)、P14(五都二站)、P15(五都三站)、P16(五都五站)、P17(公有停車場)。

三、 接駁車路線：保鐵七路(接駁車站)故宮大道博學路(東轉站)

故宮大道高鐵大道保鐵七路(接駁車站)。

四、 離場替代道路：

(一) 往國道1號北上民雄交流道：請走台37線、嘉164線(新港鄉、

民雄鄉)民雄交流道。

(二) 往國道1號嘉義交流道：請走台18線(或嘉168線)嘉49線

嘉159線嘉義交流道。

(三) 往國1(水上)或國3(嘉義)系統交流道：請走台37線台82線

國1(水上)或國3(嘉義)

系統交流道。



