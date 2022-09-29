「5條通」慣竊又偷電纜四處躲　警埋伏女友家押中了

▲警方逮捕身背5調通緝的劉姓男子（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民二警分局民族派出所日前獲報，一位民眾住家遭小偷光顧，偷走價值約1萬元的3綑工地電纜線，警方成立專案小組調查後，鎖定劉姓慣竊（44歲）涉嫌重大，但劉嫌行蹤飄忽，幾乎居無定所，員警昨（28）日在其女友住處將他查緝到案，警方發現劉男竟遭5個單位發佈通緝，「資歷」十分可觀。

▲警方在劉嫌家中搜出贓物和毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

民族所接獲民眾遭竊得報案後，隨即調閱監視器發現騎乘機車劉姓犯嫌涉嫌重大，但在追查時發現劉男行徑軌跡四處流竄，狡猾難掌握。員警經過析研判後，歷經多日在特定路段埋伏，昨（28）日中午12時許發現竊嫌機車。

▲警方逮捕身背5調通緝的劉姓男子（左二）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

民族所所長林卓材見機不可失，即率領巡佐盧志霖、警員蕭晟成、張仲凱、張宗碩、黃柏綸、林晏傳等員執行查緝，剛好見到劉嫌與郭姓女友（43歲）走出住處，隨即以優勢警力緝捕到案，並當場查扣失竊車牌一面及二級毒品安非他命吸食器玻璃球2顆。

警方調查，除了剛犯下的電纜竊案，劉男目前還被高雄地院和地檢署5案通緝中，分別是竊盜、偽造文書各1案及毒品案3案，全案在訊後移送臺灣高雄地檢署歸案偵辦。