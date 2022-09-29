　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總刑期超過400年！南投前縣長李朝卿涉貪　更二審「合併81罪」

▲前南投縣長李朝卿二審遭判22年。(新logo版)（圖／本報資料照）

▲前南投縣長李朝卿涉索賄弊案，今日94罪發回更二審，其中仍涉81罪，總計刑期超過400年。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

南投縣前縣長李朝卿涉莫拉克風災重建索賄弊案，被認定涉及96件回扣案、15件收賄，一審判刑30年，案件經多年審理後其中17罪確定，李朝卿遭判16年6月已在執行。另外94罪發回更二審，今（29）日台中高分院宣判李朝卿仍涉81罪，判刑5年6月到6年2月，累計刑期超過400年。

李朝卿涉貪案今（29）日上午更二審，由台中高分院由審判長陳宏卿、法官楊文廣、簡芳潔組成的合議庭進行宣判，合議庭認為發回更二審的94罪中，有部分是想像競合，有90罪認定有罪，不過其中2案有重複，合併後就是81罪。另有4罪因證據不足，宣判無罪。

▲▼前南投縣長李朝卿報到發監，上百民眾到場祝福。（圖／記者李忠憲翻攝）

依照貪汙治罪條例，李朝卿此次被判刑期均在5年6月到6年2月，初步加總，累計刑期超過400年。審判長陳宏卿表示，因李朝卿已有16年6月確定在監執行，加上有部分還要與前案刑期合併，此次不宣告應執行期，避免浪費司法資源

李朝卿2005年12月到2012年11月擔任南投縣長，任內辦理120多項風災復建工程，被控與妻舅簡瑞祺、秘書等人向包商收取賄絡、回扣。2012年11月，檢方兵分多路搜查，在李朝卿辦公室搜出「現金茶葉罐」，聲請羈押獲准，於隔年2013年正式起訴。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蝦皮台灣爆大量解僱　勞動局警告：最高開罰50萬
快訊／林森北路民宅大火！　居隔民眾受困
北一女校友捐款是建中10倍！　網分析秒懂：難怪
就是這13人！　北市公布酒駕累犯名單
700萬積蓄全給兒買房！媽賣老家「幫付貸款」　結局心碎了
好心收容男網友竟遭性侵！　25歲惡狼抓到了
「巨肚孫悟空」闖內湖民宅！　真實身分曝
屈辱性畫面！　普丁動員竟出現「爸爸軍團」
入境免居隔10／13上路　星光幫歌手嫌駐唱費少怒：瞧不起我？
快訊／南投前縣長涉貪　刑期超過400年！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

快訊／林森北路民宅火警！　居隔民眾受困待救

快訊／NCC潑綠漆涉毁損獲無保請回　楊植斗喊：謝謝檢座

2保全街頭鬥毆「安全帽狂砸」　警緊盯螢幕3hrs...終於查出發生地

低收戶竟是3千萬資本額公司大股東　法官查明真相還他街友身分

惡狼抓到了！她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　警怒批可惡

中壢殯葬園區停車場驚悚亮刀　長髮妹「淡定一招」讓雙方都懵了

男闖民宅行竊...新手媽勇敢護子　衝下樓「出去」兩字罵跑膽小賊

台中今年15人死於大型車輪下　警所長妙喻「連獅子都怕大象」

總刑期超過400年！南投前縣長李朝卿涉貪　更二審「合併81罪」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

快訊／林森北路民宅火警！　居隔民眾受困待救

快訊／NCC潑綠漆涉毁損獲無保請回　楊植斗喊：謝謝檢座

2保全街頭鬥毆「安全帽狂砸」　警緊盯螢幕3hrs...終於查出發生地

低收戶竟是3千萬資本額公司大股東　法官查明真相還他街友身分

惡狼抓到了！她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　警怒批可惡

中壢殯葬園區停車場驚悚亮刀　長髮妹「淡定一招」讓雙方都懵了

男闖民宅行竊...新手媽勇敢護子　衝下樓「出去」兩字罵跑膽小賊

台中今年15人死於大型車輪下　警所長妙喻「連獅子都怕大象」

總刑期超過400年！南投前縣長李朝卿涉貪　更二審「合併81罪」

俄男嚇到出逃！　普丁下令禁發護照給「動員令徵兵對象」

怎麼開的？桃園廂型車撞電桿再撞對向轎車　現場慘狀曝

20萬俄人狂逃！英示警：在俄英國人應盡速離境「避免被徵召參戰」

蝦皮台灣疑有大量解僱　北市勞動局警告：未通報最高開罰50萬元

賓士電動休旅車「EQE SUV」預告10／16亮相！確定會有AMG性能版

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

搶攻電動車！工研院與廷鑫合作　建國內首座鋁合金連鑄連軋盤元生產線

變態韓男埋伏女廁虐殺站務員！一審針對「騷擾罪」判處9年徒刑

國民黨控抄襲慣犯　陳吉仲：不實指控將提告

法鬥突分娩在男孩腳上 見狀後嚇瘋尖叫狂找爸

社會熱門新聞

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

李朝卿涉貪更二審　81罪刑期逾400年

楊梅清潔隊員約泡溫泉　遭漩渦捲入溺斃

屏東角頭父喪封街！「20勞斯萊斯、20藍寶堅尼」當禮車

即／國一北上五股聯結車「折甘蔗」　回堵4公里

桃園男遭行道路樹壓死！妻求國賠連3次敗訴

10槍轟太陽會分會長　槍手連大哥都叫他瘋狗

苗栗仙山再傳墜崖！採藥女摔深谷身亡

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

她收容學妹及男網友卻慘遭性侵　惡狼抓到了

即／三重河濱公園起火　到場驚見男焦屍

台74線大里段違規多　科技執法10月上路

明德外役監又出包　害受刑人險變逃犯

更多熱門

相關新聞

中彰買盤外溢　南投房價指數3年漲逾2成創新高

中彰買盤外溢　南投房價指數3年漲逾2成創新高

過去幾年，受到全球QE、低利率、萬物皆漲等因素影響，全台房市一片火熱，房價飆漲早已不是六都專美，在補漲效應的帶動下，不少周邊縣市的房價漲勢也相當亮眼。東森房屋研究中心彙整清華安富房價指數發現，今年8月南投縣的房價指數高達200.81，寫下歷史最高紀錄。對比2019年同期的163.22，成長幅度高達23%。

丟滅火器砸毀1300萬消防車！金髮妹嗆：我賠

丟滅火器砸毀1300萬消防車！金髮妹嗆：我賠

136縣道轎車過彎失控　騎士遭撞飛墜溝斷腿

136縣道轎車過彎失控　騎士遭撞飛墜溝斷腿

巷口「常停」位置被停！「快乾膠黏雨刷」下場曝

巷口「常停」位置被停！「快乾膠黏雨刷」下場曝

小客車左轉撞路人　原地轉一圈畫面曝

小客車左轉撞路人　原地轉一圈畫面曝

關鍵字：

南投前縣長李朝卿台中高分院判決400年貪汙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie清純形象毀光！手機藏18禁小圖

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面