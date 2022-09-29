總刑期超過400年！南投前縣長李朝卿涉貪　更二審「合併81罪」

▲前南投縣長李朝卿涉索賄弊案，今日94罪發回更二審，其中仍涉81罪，總計刑期超過400年。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

南投縣前縣長李朝卿涉莫拉克風災重建索賄弊案，被認定涉及96件回扣案、15件收賄，一審判刑30年，案件經多年審理後其中17罪確定，李朝卿遭判16年6月已在執行。另外94罪發回更二審，今（29）日台中高分院宣判李朝卿仍涉81罪，判刑5年6月到6年2月，累計刑期超過400年。

李朝卿涉貪案今（29）日上午更二審，由台中高分院由審判長陳宏卿、法官楊文廣、簡芳潔組成的合議庭進行宣判，合議庭認為發回更二審的94罪中，有部分是想像競合，有90罪認定有罪，不過其中2案有重複，合併後就是81罪。另有4罪因證據不足，宣判無罪。

依照貪汙治罪條例，李朝卿此次被判刑期均在5年6月到6年2月，初步加總，累計刑期超過400年。審判長陳宏卿表示，因李朝卿已有16年6月確定在監執行，加上有部分還要與前案刑期合併，此次不宣告應執行期，避免浪費司法資源。

李朝卿2005年12月到2012年11月擔任南投縣長，任內辦理120多項風災復建工程，被控與妻舅簡瑞祺、秘書等人向包商收取賄絡、回扣。2012年11月，檢方兵分多路搜查，在李朝卿辦公室搜出「現金茶葉罐」，聲請羈押獲准，於隔年2013年正式起訴。