「兒子車禍了」婦獨自徘徊街頭找目擊者　警發現背後真相哭了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名80歲老婦人日前被發現，一個人站在大馬路中央東張西望，不曉得在找尋什麼，由於車流量相當大，有民眾就通報警察前來協助。老婦自稱接到電話，有人說她的兒子車禍送醫，所以想要找目擊者，警方後來護送老婦先返家，巧遇當地里長及老婦家人才得知，老婦兒子已在多年前因交通事故離世，讓員警感到相當不捨。

▲「兒子車禍了！」80歲阿婆獨自徘徊街頭急尋，警一查背後真相哭了。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局彌陀分駐所24日下午1點30分接獲民眾報案，一位老婦人站在大馬路中央東張西望，報案人擔心會發生意外，先將老婦帶到路旁，再通報警方前往了解。

▲鄭姓老婦當天凌晨從家中徒步外出，向路人表示稍早接到電話，稱她的兒子昨晚發生車禍送醫治療，想詢問是否有人目擊事故過程。（圖／記者賴文萱翻攝）



經了解，該名鄭姓老婦當天凌晨從家中徒步外出，行經彌陀區鹽埕大路向路人表示，自己稍早接到電話，對方說她兒子昨晚發生車禍送醫治療，想詢問是否有人目擊事故過程。由於老婦言詞含糊，對於細節無法清楚描述，旁人只好請求警方協助。

警方到場後，見老婦神情緊張，先是安撫她激動的情緒，再詢問有關車禍事故的詳細情形。但是老婦僅一再表示，自己是接到電話通知後趕來，對於車禍細節卻是毫無所知。

▲老婦兒子在多年前發生交通事故離世，警方猜想老婦可能傷心過度，才會不斷陷在過去的回憶中，獨自外出想到現場了解車禍情況，感到十分不捨。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警見老婦精神狀況不佳，便決定先將老婦護送返家並聯繫家人協助。沒想到在老婦住家附近便巧遇當地里長，及四處找尋老婦的家人，一問之下才得知老婦兒子已在多年前因交通事故離世，猜想老婦可能傷心過度，才會不斷陷在過去的回憶中，獨自外出想到現場了解車禍情況，讓員警感到十分不捨。

岡山警方呼籲，家中如有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的親友，可至社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，將記載家屬聯絡資訊的掛飾配戴在身上；當不慎走失時，配有安心手鍊能讓處理人員能第一時間掌握情況，以利提供相關協助。