陸鋰電業西南「大後方」扎根　四川要建世界級新能源及電池產業群

▲四川遂寧鋰電廠生產的圓柱形鋰電池。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸動力電池產業鏈早年多集中在江蘇、廣東等沿海省份。近年隨著中央政策推動產業轉移，四川、江西等地的資源逐漸被開發，動力電池領域有「諸侯群起」之勢。其中，坐擁兩大鋰礦和巨量清潔能源的四川，成為鋰電業巨頭優先佈局的首選之地。包括起寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創新航等企業紛紛進駐。

▲四川宜賓舉辦的2022世界動力電池大會。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，9月23日，四川省人民政府辦公廳發布《關於承接製造業有序轉移的實施意見》。《實施意見》指出，要「發揮……鋰電材料先發優勢，著力健全產業鏈條，大力承接發展……鋰電材料及電芯製造產業」。到2027年，打造世界級新能源汽車及動力電池等產業集群。

大陸中科院院士歐陽明高認為，國內動力電池產業鏈發展的趨勢一定是向西部轉移，特別是四川，「四川的鋰資源豐富，佔到全國一半以上，石墨資源也在附近，而材料佔據了電池的主要成本。」

▲宜賓從製酒業為主轉型動力電池業。（圖／CFP）

數據顯示，四川已探勘的鋰資源佔全球鋰礦資源的6.1%、佔大陸境內57%，主要集中在甘孜州的甲基卡和阿壩州的可爾因兩大礦田。同時，因靠近西藏和青海，四川鹽湖鋰資源供應也相對容易。

此外，四川在水電及天然氣等清潔能源領域的優勢也成為吸引產業進駐的最佳選項之一。相關分析人士認為，「四川已成為全球動力電池產業生態體系最完整、配套協作能力最強的地區之一，形成成都、宜賓、遂寧、眉山、甘孜、阿壩多地協同發展的格局。」