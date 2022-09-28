警大六點聲明駁侯辦　林佳龍競辦：還要視若無睹嗎？

▲林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

針對新北市長侯友宜警大學歷疑雲一案，警大稍早已經正式發出新聞稿六點回應，重申未發布聲明。對此林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，侯陣營明知此資訊並非正式聲明，卻還刻意魚目混珠製造假象來誤導大眾，真相昭然若揭，侯陣營還要視若無睹嗎？

何博文說，侯陣營一方面要警大基層人員為侯友宜的學歷疑雲背書，屢遭質疑後卻又說要保護基層人員，根本是玩兩面手法，迫使警大無端捲入選舉，如今真相大白，侯友宜必須正式跟社會道歉。



何博文說，今天到新北地檢署告發侯陣營偽造公文書，法律之前，侯陣營竟還大動作召開記者會硬凹。何博文表示，侯友宜不願面對真相，不誠實的性格，致使整個團隊顛倒黑白，大至鄭南榕案、徐自強案、恩恩案，皆是如此處理，今天連警大聲明都想蒙蔽社會，混淆視聽。

何博文批評，侯陣營「作賊喊抓賊」先發制人，先栽贓林佳龍團隊「放羊的小孩」、「烏龍政客」、「把髒手伸進校園」，今天警大正式新聞稿已證明，誰是放羊的小孩、誰是把髒手伸進校園的烏龍政客。

何博文呼籲，侯友宜面對指控一再回覆「可受公評」，今天偽造公文書獲得警大正式證實，社會自有公評。他說，相關證據已經提交地檢署，呼籲侯友宜，不要一錯再錯，知法玩法。

警大稍早發布六點聲明，全文如下：

一、有關第一張9月23日(星期五)晚間電子媒體報導所製作之圖卡，係該媒體與本校公關室承辦人電訪所自行製作，非本校發布之聲明。

二、第二張關於本校公關室人員與媒體對話，係本校公關室媒體聯絡承辦人111年9月23日(星期五)晚上21時左右受媒體電話詢問，經口頭回答後，該記者表示是否有文字可以參考，該員大意擅將自己辦理業務所繕寫之個人筆記資料，且未經長官核准授權，以LINE傳送給該記者參考，但完整對話紀錄下有說明「沒發新聞稿」。

三、有關第三張9月24日（星期六）下午1時26分本校人員與侯辦聯繫，是告知澄清該辦所稱之聲明資料，非以本校立場發出，請該辦勿再引用，本通電話係為澄清說明之電話。

四、第四張有關9月24日（星期六）晚間21時51分媒體報導（中央社），標題為「侯友宜學歷風波 警大：並未發出任何正式聲明」之新聞，係報導記者先電話詢問本校公關室承辦人後，得悉本校立場，乃請求承辦人正式告知經核准之回應內容所為之報導。

五、本校係學術機關，無意介入選舉紛爭，自始本校即一再強調未正式發布任何聲明，惜侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校之聲明。

六、全案係業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，本校將依相關規定議處。