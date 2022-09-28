快訊／聲明門落幕！　警大4點打臉侯友宜：早籲侯辦別用非正式資料

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑新北市長侯友宜警大博士論文，侯陣營提出一份警大公文說明，但校方卻多次澄清並未發公文，議員何博文更告發侯陣營偽造文書，警大28日再發4點聲明，警大表示，該內容為公關室媒體聯絡承辦人擅自發出，未經長官核准，且已數度通知侯辦未發新聞稿，惜侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校之聲明。對此，侯友宜選辦回應，本辦已經將事實說明非常清楚，之後都不再回應。

對於聲明風波，侯選辦稍早召開記者會，強調警大公關室確實有發聲明給媒體。侯選辦執行長張其強強調，不管電子媒體或平面媒體，所索取的都是「聲明」，換言之，從頭到尾，警大提供給媒體跟平面媒體都是聲明兩字；隔日，即9月24日下午，警大公關室也致電侯選辦同仁，證實確提供媒體相關內容。

對此，警大發出4點聲明，包含：

1、有關第一張9月23日(星期五)晚間電子媒體報導所製作之圖卡，係該媒體與本校公關室承辦人電訪所自行製作，非本校發布之聲明。

2、第二張關於本校公關室人員與媒體對話，係本校公關室媒體聯絡承辦人111年9月23日(星期五)晚上21時左右受媒體電話詢問，經口頭回答後，該記者表示是否有文字可以參考，該員大意擅將自己辦理業務所繕寫之個人筆記資料，且未經長官核准授權，以LINE傳送給該記者參考，但完整對話紀錄下有說明「沒發新聞稿」。

3、有關第三張9月24日(星期六)下午1時26分本校人員與侯辦聯繫，是告知澄清該辦所稱之聲明資料，非以本校立場發出，請該辦勿再引用，本通電話係為澄清說明之電話。

4、 第四張有關9月24日(星期六)晚間21時51分媒體報導(中央社)，標題為「侯友宜學歷風波 警大：並未發出任何正式聲明」之新聞，係報導記者先電話詢問本校公關室承辦人後，得悉本校立場，乃請求承辦人正式告知經核准之回應內容所為之報導。

5、 本校係學術機關，無意介入選舉紛爭，自始本校即一再強調未正式發布任何聲明，惜侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校之聲明。

6、 全案係業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，本校將依相關規定議處。