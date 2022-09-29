周玉蔻風波撥雲見日？　陳時中：不牽拖別人拖累「盼正向選舉」

▲陳時中今天喊話正向選舉。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安身世引發風波不斷，28日宣布節目主持請假到10月10日，民進黨台北市長參選人陳時中深夜也發文「止血」。而陳時中29日上午受訪時再指，選舉應該要維持正向、回歸市政的正軌，盼在陽光下作正向選舉，他不會牽拖別人拖累了選情，「自己要負責、自己要努力」。

陳時中今天上午前往東門市場掃街拜票，媒體關注陳昨天透過臉書發文盼選舉回歸正軌？陳說，要讓選民了解自己陣營對選舉的態度，不管怎麼樣，還是要維持正向、回歸市政的正軌，發文後很多民眾給自己鼓勵，他也相當認同，選舉還是要走向政策的競爭才對。

媒體追問，陳時中發文提到「撥雲見日」，是否代表希望周玉蔻的風波能夠趕快過去？接下來如何爭取中間選民和年輕選票支持？陳表示，撥雲見日不是指單一事件，而是整體的氣氛，希望在陽光下做正向的選舉；另對於自己日前批評蔣萬安「像起乩」，他說，「我說他起乩或什麼，沒有口德，我跟他致歉」。

此外，對於近期傳出，台北市長選情出現變化，地下賭盤從原本「陳時中讓蔣萬安2.5萬票」變成「PK盤」，陳時中表示，到底選舉的情況怎樣，候選人自己要負責，他不會牽拖別人拖累了選情，自己要負責、自己要努力，既然有這樣一個現象，他就要持續更努力，用政策搏取人民的信任。

至於蔣萬安的選情是否可能「開高走低」，陳時中直言，他不想要評論別人的選舉，蔣萬安有自己的策略，要提醒各個候選人：最後，市民需要的是政策，以及有執行力的市府，應該朝這方向來努力。