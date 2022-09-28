2歲男童腹瀉家長給成人用藥止瀉　2天後腸阻塞破裂險喪命

▲秋冬為小兒腸胃炎好發時期，家長應避免直接將成人用藥給孩子服用緩解症狀。（示意圖／CFP）



記者隋昊志／綜合報導

秋、冬季節是小兒腸胃炎好發時期，5歲以下的兒童常發生上吐下瀉的症狀，有家長會先使用成人用藥替孩子緩解症狀。但卻有一名2歲男童卻因此造成腸阻塞及腸破裂的情況，必須靠急診手術救命。

食藥署表示，秋冬時節正是輪狀病毒、諾羅病毒等感染的好發時期，其中常伴隨著上吐下瀉等症狀，這也讓家中有孩子的家長們焦頭爛額，在面對小兒腸胃炎時，可以謹記4個要點，一旦孩子出現上吐下瀉的症狀，應先了解原因，並注意補充水分與電解質，醫師開立的藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，如有不了解藥品使用方式，可諮詢藥師。除此之外，因病毒性腸胃炎具有傳染性，妥善清潔也是相當重要的環節。

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▲秋冬為小兒腸胃炎好發時期，家長應避免直接將成人用藥給孩子服用緩解症狀。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



食藥署今（28）日舉行「小兒腸胃炎用藥安全宣導記者會」，據《中央社》報導，曾有家長將成人用藥給輕微腹瀉的2歲孩子服用，希望能緩解症狀，但2天後男童卻出現腸阻塞、腸破裂的狀況，最後趕緊送往急診手術救命。台北藥師公會藥師蘇柏名指出，家中孩子若出現腹瀉情況，家長常會直接拿家裡常備的止瀉用藥，但這並不是正確的作法，因孩童的肝腎還沒有發育完全，需要更細緻的處理藥品用量，雖然許多藥品成人與兒童的成分一樣，劑量卻是天差地遠，因此絕對不可以直接拿大人用藥給孩子吃，更不可以自作聰明將藥物切一半就給孩子服用。

食藥署藥品組科長楊博文則指出，上吐下瀉是身體健康出現警訊的一種症狀，必須瞭解發生之原因，才能對症下藥。因此，當幼童出現不明上吐下瀉時，應立即就醫治療，以免延誤疾病治療。另外，由於病毒性腸胃炎治療重點在於避免脫水，急性期可先短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予易於消化的食物，像是吐司、粥品等。重要的是，讓小孩能持續補充適當水分，也可到藥局購買口服電解液，以維持身體水分及電解質平衡，避免發生脫水，但不建議飲用市售的運動飲料，避免孩子攝取過多糖分，反而讓腹瀉加劇。

楊博文表示，針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，目前並沒有專門的治療藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在於緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫師開立的藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，千萬不能為了讓小孩完全止吐或止瀉，過量使用藥品，反而造成不良反應發生。

楊博文提醒，由於病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，例如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免汙染周遭環境，並且可使用適當稀釋後的漂白水，進行適時清潔與消毒被污染的環境，其他同住家人則應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

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