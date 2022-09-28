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免用寵物車！蔣萬安推動保3政見　允諾上任「試辦捷運寵物車廂」

▲▼蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安28日拋出友善動物政策，分別為「福利、保護、教育」3大層面，包括要與民間業者合作，推廣定型化寵物醫療保險，還有寵物友善交通，強化「寵物友善公車」和試辦「捷運寵物車廂」。蔣萬安允諾，上任後可以試行「捷運寵物車廂」，特定時間內讓寵物不用關入寵物車。

蔣萬安28日拋出友善動物政策3大層面「福利、保護、教育」，針對福利部分，要「建立動物友善醫療體制」，透過與民間業者合作，推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主與毛小孩醫療費用負擔；打造「動物友善環境」，內湖流浪動物之家儘速動工、多元狗公園；而「寵物友善交通」則是強化寵物友善公車，以及「試辦捷運寵物車廂」。

蔣萬安說明，動物保護層面，要「提昇動物收容品質」、「成立非犬貓案件調查小組」，以及「推廣友善畜禽水產品」；至於動物教育則以「校園推廣生命教育」、「建構領養教育制度」。

▲▼蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝）

針對「強化寵物友善公車」具體數量為何？蔣萬安表示，希望能夠在現有上更加優化，路線規劃、數字增加是未來方向。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳補充道，台北市目前為全國最多寵物公車的縣市，但只限於週末，以居住在師大的自己為例，是乘坐不到寵物公車的，所以認為有必要擴充。

何宗勳提及，寵物公車規劃應結合寵物餐廳、狗公園等，甚至是一些休閒旅遊場域，這樣飼主使用率才會更高，認為台北市現有配套還可以再加強；飼主也希望搭捷運時可以不要再有保母車，直接牽狗到車廂內，倘若蔣萬安未來當選，希望能夠用試辦方式試試看，若反應不佳再修正優化。

媒體追問，推動「捷運寵物車廂」部分，能否允諾當選後推動寵物搭捷運不用寵物車？蔣萬安指出，他們會先來試辦，有看見日本今年5月25日試辦寵物搭乘新幹線的專用車廂，在特定時間內讓寵物不用關入寵物籠、保母車，使寵物可以跟飼主一樣坐在座位上，同樣享受乘車樂趣，「這是可以先來試辦。」

至於是否會限制寵物種類，以及如何避免寵物發生互咬衝突？蔣萬安說，細節部分可邀請專家共同討論，這是邁向友善城市很重要的一步，對於飼主未來帶著寵物出遊，不論是搭乘公車、捷運，其實可讓大家更方便，提高對寵物友善意識，「這是未來可以先試行，從台北市開始。」

▲▼蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝）

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