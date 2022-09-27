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「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

▲「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳多名區長LINE遭冒用！新社區長林淑惠今（27）日早在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設Line的假帳號，傳給四名里長，誆稱她陪長官視察，沒空講電話，請里長準備30萬元要給長官急用，里長不疑有他說要去領，冒用者立刻要求里長匯入指定帳戶，眼看里長要上鉤，更加碼要求里長匯款88萬元，所幸里長查覺有異，跟她通上電話才阻止騙局及匯款。

▲「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入。（圖／記者游瓊華翻攝）

繼南部縣市多名區長遭冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組或意圖向里長借款進行詐騙，現台中包括西區、沙鹿、南屯、大甲、清水、新社、豐原、東勢、太平、烏日及神岡等11區區長也受害，欲以相同詐騙手法行騙。民政局長吳世瑋表示，受害區長已緊急呼籲民眾勿上當並進行報案，也提醒民眾千萬不要加入假帳號，如收到來路不明的借款訊息時切勿輕信，以免受騙。

吳世瑋說明，冒用者疑似透過各區公所官網截圖區長照片，並冒用區長名字設假帳號，再向里長私訊加入好友，進行借款詐騙行為，冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，讓人上當受騙，目前桃園、台南、高雄、南投縣、雲林縣及台中等地均發現類似詐騙手法，建議民眾如遇有親朋好友以Line帳號通知帳號更換情形時，務必以其他方式向本人親自求證，避免受騙上當。

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