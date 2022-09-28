不滿高虹安稱「綠色恐怖元年」　柯建銘：想用謊話掩飾她的虛假

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安身陷博士論文涉抄風暴，被質疑「用資策會的預算拿自己的學位」，而高痛批「可以正式宣佈台灣進入綠色恐怖元年」並提告媒體。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘28日上午受訪說，高虹安以為用謊話就可以掩飾她的虛假，新竹市民不會接受網軍到處出征，「她知道什麼叫轉型正義嗎？她知道白色恐怖是什麼樣的嗎？」至於高上午前往立法院簽到時，對於媒體提問僅稱「記者會都已經回答過了謝謝」，並未留步受訪。

柯建銘今天表示，今天是9月28日教師節，也是民進黨創黨36週年，他感受很多，長期以來老師教學生誠信的問題，台灣民主發展轉型到今天，未來還要面對國際社會的挑戰，民進黨要負起很大的責任，這次地方選舉市長的重要性不亞於總統選舉。

柯建銘說，今天他比較替高虹安擔心，事實上她心急、心虛了，常常講錯話，以為用聲量就可以掩飾她的虛假，事實上這是最下策，高虹安應該誠實的面對自己和事實，這才是上策。

柯建銘特別提出2個面向指出：第一，既然兩邊互告，檢察官就會介入，審計部也會查帳，很多事實都要攤開來面對，因為將來法官審議時很多人都要出來作證，「高虹安委員請妳好好思考一下，妳每次發言只有狡辯，前後說辭不一，只有攻擊的名詞，這沒辦法解決妳法律面的問題」，因為這方面涉及《財團法人法》、《刑法》詐欺背信及偽造文書等。

柯建銘並指，第二個是道德評價的問題，民進黨團只是向經濟部、資策會調閱資料，好像罪大惡極，過去韓粉出征寸草不留，現在高虹安她的「紅衛兵」出征寸草不留，「說什麼綠色恐怖元年，她知道什麼叫轉型正義嗎？她知道白色恐怖是什麼樣的嗎？」呼籲高不要亂講話，一直自曝其短。

柯建銘表示，所有問題都是高虹安自己引來的，包括她的態度問題、傲慢問題，現在社會上對於高虹安人設的看法是，她這個人高傲、虛假、謊言，現在再加一個逃避問題，「我不知道她為何如此？自比張淑娟這就引喻失義了」。

柯建銘強調，新竹人的特質是高學歷、年輕，這些科技人口不是可以被網軍操作的，高虹安引外部網軍來到處出征，對新竹市民是一種侮辱，市民希望城市發展、再創光榮，對比高虹安是高傲、虛假、謊言、逃避，民進黨新竹市長參選人沈慧虹專業認真、誠懇負責，這種強烈對比市民看不懂嗎？選舉是種價值的選擇，票投下去是為了新竹發展、為了自己和下一代，所以民進黨有義務要將城市交給最懂治理、最優秀的人。

此外，柯建銘說，政治是一個高度專業的行業，不可以「跳來跳去」的，高虹安從資策會跳鴻海，從紅海跳台灣民眾黨，現在又要從不分區立委跳選新竹市長，她的歷練養成事實上是有限的，作為城市治理者要給人有信任感，否則就算選上市長，講的話大家都不相信，她搞得下去嗎？奉勸高要冷靜、誠懇面對問題、面對自己，不要每次都亂講話。

▼高虹安今天快閃立院簽到，並未正面回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）