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大陸 大陸焦點 特派現場

陸貓熊專家有望赴台？　國台辦：專業領域內提供技術和相關協助

▲▼大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲大貓熊團團日前接受MRI核磁共振檢查，發現是腦水腫壞死病變。（圖／台北市立動物園提供）

記者任以芳／北京報導

今年八月中下旬，18歲的大貓熊「團團」出現「癲癇」病況，目前全球有貓熊「癲癇」的病例在四川臥龍基地有較多數據，台北市立動物園表示，未來不排除陸方專家來台交流。外界也關注，台灣十月中即將入境政策，大陸方面是否有可能安排四川臥龍專業獸團隊來台？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（28）日指出，「大陸方面的專家是十分關切的團團的狀況，願意在專業的領域內提供技術支持和幫助，我們的也願意提供相關的協助。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，9月22日，台北動物園向大陸大熊貓保護中心通報了大貓熊（陸稱熊貓）近期的身體狀況，大陸方面的有關專家十分關切，表示願意在專業領域來提供技術支持和幫助。

她進一步說，團團、圓圓在2008年在台北動物園安家以來，確實受到海外特別是台灣小朋友的喜愛。在兩岸專家的共同努力下，團團圓圓分別於2008年、2013年、2020年順利生下了圓仔和元寶，組成幸福的小家庭，我們和大家一樣期盼，團團能夠早日康復，繼續陪伴台灣的朋友。

團團癲癇MRI檢查。（圖／台北市立動物園提供）

▲大貓熊「團團」還記得老家四川臥龍的飼養員。（圖／台北市立動物園提供）

2004年「團團」「圓圓」出生於在四川臥龍自然保護區，直到2008年5月12日發生汶川大地震才轉移到雅安碧峰基地。同年12月23日，大陸官方贈送大貓熊「團團」「圓圓」就是從雅安碧峰峽基地啟程到台灣，同時象徵兩岸和平的使命與希望，具有十分重要意義。

台北市立動物園表示，大貓熊「團團」於八月中下旬行為有些反常，食慾不佳、嘴邊曾出現白沫，工作團隊回放監視器畫面仔細觀察，發現8月23日上午7時左右牠出現3分鐘疑似癲癇的症狀，經檢查發現是腦部水腫壞死病變，動物園也在第一時間與大陸四川臥龍的專家取得聯繫，園方表示在臥龍的貓熊基地的確有過貓熊癲癇的情形，但個體不多，病因也不盡相同。

《東森新媒體ETtoday》23日報導《老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流》，訪問四川中國大熊貓保護研究中心（陸稱熊貓）對外聯繫人員表示，「台北市立動物園事發當時有告知「團團」病況，雙方專業的獸醫團隊專家也有進行幾次溝通交流。」

多年來台北市立動物園和四川臥龍基地保持友好聯繫。疫情之前，曾照顧團團、圓圓飼養員也多次來台探望老朋友，叫團團、圓圓的名字會有反應。

隨著近期台灣隔離鬆綁，大陸方面是否有機會派專業獸醫團隊來台協助治療「團團」，國台辦今日回應沒有明確說明，僅表示願意在專業的領域內提供技術，以及相關協助。

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