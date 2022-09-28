俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

▲俄羅斯在烏東4地區，舉行加入俄羅斯的偽公投。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯在烏東4個佔領區實施偽公投，並且聲稱超過 96% 的人支持成為俄羅斯的一部分。俄羅斯上議院議長也證實，公投結果出爐後，就會將頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）4個地區併入領土，當作是替普丁祝壽的賀禮。

根據《路透社》報導，俄羅斯匆忙安排在4個地區，安排為期5天的公投，4個地區約佔烏克蘭領土的 15%。

俄羅斯所安排的官員，拿著投票箱挨家挨戶要求投票，烏克蘭與西方認為，這是一種非法的脅迫行為，為俄羅斯吞併這4個地區創造了合法的藉口。

▲俄羅斯偽公投在槍口下進行，會投出親莫斯科結果根本不意外。（圖／路透）



俄羅斯總統普丁已經強調，烏軍對俄羅斯任何領土進行攻擊，將不惜動用核武捍衛俄羅斯的領土完整。

俄羅斯官媒俄新社表示，初步統計顯示，多數票數從赫爾松地區的 96.97%（已開票 14% ）到扎波羅熱的 98.19%（已開票 18% ）不等。

頓內茨克和盧甘斯克的多數票數略低於 98%，分別已經開票 14% 和 13% 。在烏克蘭表示，許多情況下是在槍口下所進行的投票之後，會投出親莫斯科的結果並不令人意外。

俄羅斯上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）如果投票結果有利，可以考慮在10月4日，即普丁慶祝70歲生日的前3天，將四個地區合併。

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