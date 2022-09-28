　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

▲▼盧甘斯克州（Luhansk）舉行加入俄羅斯偽公投，傳有武裝人員強迫民眾投票。（圖／路透）

▲俄羅斯在烏東4地區，舉行加入俄羅斯的偽公投。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯在烏東4個佔領區實施偽公投，並且聲稱超過 96% 的人支持成為俄羅斯的一部分。俄羅斯上議院議長也證實，公投結果出爐後，就會將頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）4個地區併入領土，當作是替普丁祝壽的賀禮。

根據《路透社》報導，俄羅斯匆忙安排在4個地區，安排為期5天的公投，4個地區約佔烏克蘭領土的 15%。

俄羅斯所安排的官員，拿著投票箱挨家挨戶要求投票，烏克蘭與西方認為，這是一種非法的脅迫行為，為俄羅斯吞併這4個地區創造了合法的藉口。

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲俄羅斯偽公投在槍口下進行，會投出親莫斯科結果根本不意外。（圖／路透）

俄羅斯總統普丁已經強調，烏軍對俄羅斯任何領土進行攻擊，將不惜動用核武捍衛俄羅斯的領土完整。

俄羅斯官媒俄新社表示，初步統計顯示，多數票數從赫爾松地區的 96.97%（已開票 14% ）到扎波羅熱的 98.19%（已開票 18% ）不等。

頓內茨克和盧甘斯克的多數票數略低於 98%，分別已經開票 14% 和 13% 。在烏克蘭表示，許多情況下是在槍口下所進行的投票之後，會投出親莫斯科的結果並不令人意外。

俄羅斯上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）如果投票結果有利，可以考慮在10月4日，即普丁慶祝70歲生日的前3天，將四個地區合併。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」
「超強運4星座」進入秋天旺到爆！　貴人牽線、愛情事業兩得意
廣達驚爆「棄單付2.5億」違約金　急發重訊3點聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

CNN：美軍「最先進水面戰艦」抵東亞　中國密切關注

央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

嘉義警單手壓制拒檢騎士！　網友歪樓：目光都在他身上

米克斯聽媽喊「看牙齒」　乖乖配合亮牙：EEE～

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

CNN：美軍「最先進水面戰艦」抵東亞　中國密切關注

央視罕見曝光殲-15飛越美艦　陸專家：保持合適距離「無害飛越」

人類若不想被AI取代　必須具備六種特質

俄羅斯10月4日將併吞「烏東4區」領土　俄上議院議長：替普丁祝壽

迎接「最後一武」　潘武雄搭VOLVO繞場

世界第八高峰雪崩！登山女王攻頂「掉600米冰縫」失蹤　男友倖逃

許藍方急付50萬！女律師曝原因　讚正宮「2大舉動」超霸氣

超過500天沒出賽！威廉森狀態生涯最佳　移動更快、跳更高

台東餐廳震到傾斜毀了！老闆拚25年才還清貸款　一家四口慘睡帳篷

北溪1、2號輸氣管「天然氣大規模外洩」 俄不排除人為破壞可能

法國限定世界最厚《航海王》漫畫是盜版？集英社：我們沒有授權

中國針對美國期中選舉「發動宣傳戰」　遭Meta下架

慶祝60歲爬摩天大樓！　法國蜘蛛人：我還年輕

軍武熱門新聞

俄10月4日將併吞烏東4區領土　俄上議院議長證實

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

解放軍首支電磁藍軍　靶艦可實戰成反艦飛彈殺手

殲-15飛越美艦　專家：保持了合適距離

普丁威脅動用核武 澤倫斯基：他並非虛張聲勢

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

美國情報：普丁下令不准撤出赫爾松　棄救俄軍性命

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

阿聯F-16E躲過葉門胡塞導彈狙擊

劍翔反輻射無人機　3年生產104架

普丁簽署法案：接受外國志願者當兵　可成為俄國公民

中正預校遭爆學生集體偷考卷　陳椒華：軍紀渙散

美英澳領袖：澳洲獲取核動力潛艦有重大進展

中國曾簽署提供核保護傘協定　9年後看著烏克蘭挨打

更多熱門

相關新聞

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送網路發生不明漏氣現象。克里姆林宮今天表示，不排除人為破壞的可能性。

TOYOTA正式關閉俄羅斯產線！

TOYOTA正式關閉俄羅斯產線！

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

CNN：美海軍最先進水面戰艦抵東亞　中國密切關注

安理會召開烏東入俄公投會議　中國外交部回應了

安理會召開烏東入俄公投會議　中國外交部回應了

普丁指控烏克蘭：糧食仍未運到「最貧窮國家」

普丁指控烏克蘭：糧食仍未運到「最貧窮國家」

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

「7個甜炸舉動」中一半↑是真愛！他會摟你睡嗎

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

傳棄單賠2.5億　廣達3點聲明揭真相

金城武消失螢光幕原因曝光！

台南恐怖命案！27歲男14樓墜落斷頭亡

帶學妹去「神秘的地方」趁機性侵！馬偕醫GG了

尪硬要她穿S號內衣　鍾欣怡C奶塞不下「肉肉炸出」

才買2天！兒子生氣摔碎iPhone14

我要生了！24歲少婦報警託付3幼子

浴室矽利康發霉！網曝神招

更多

最夯影音

更多
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面