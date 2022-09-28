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桃園機場《家園的守門人》繪本向防疫英雄致敬！第一部以防疫為主題繪本　9／28起前進校園巡演說故事

▲▼桃園國際機場,機場公司,家園的守門人,防疫,主題繪本。（圖／機場公司提供）

▲機場公司以國門邊境防疫為題材，出版《家園的守門人》繪本，並改編行動劇前進校園，28日於大園區陳康國小舉辦繪本發表與首場巡演。（圖／機場公司提供，下同）

記者張惠媛／桃園報導

歷經兩年多與新冠疫情的抗戰，桃園國際機場即將露出解封的曙光，機場公司以國門邊境防疫為題材，出版《家園的守門人》繪本，描述服務大聯盟夥伴與防疫人員守護家園的付出；也改編為行動劇前進校園。今（28）日於大園區陳康國小舉辦繪本發表與首場巡演，盼能讓更多孩童了解機場防疫的艱辛，並且感謝在國門守護家園、為臺灣默默付出的防疫英雄。

▲▼桃園國際機場,機場公司,家園的守門人,防疫,主題繪本。（圖／機場公司提供）

▲機場公司邀請「發現兒童劇團」將繪本內容改編為「守護家園，桃機童心防疫」行動句，以說故事、有獎徵答方式，將邊境防疫、機場小知識、飛安觀念等深植小朋友心中。

機場公司副總經理李俊德表示：「自2020年初疫情爆發以來，情勢時有張弛，桃園機場作為家園安全第一道守門人，在短時間整合中央與地方超過兩百個單位，統籌有限資源完成各項挑戰；舉凡專案包機返台、旅客入境採檢、新冠疫苗通關、成立防疫車隊、甚至是高規格清消等艱困任務，桃園機場都勇於承擔、且使命必達。而機場夥伴們共同努力付出，是這場戰役能夠勝利關鍵。」如今疫情即將過去，孩童的世界是繽紛、快樂的，相信疫情只是暫時打亂了生活節奏，機場公司將兩年多來齊心抗疫守護家園的故事化為繪本，期盼閱讀此書的大小讀者，不忘記這段時間和守護大家的每一位英雄。

大園區長徐藍科指出，感謝機場公司深耕地方，積極回饋鄉里。今日的表演活動極具意義，可讓更多孩童、老師與家長更加認識自己所在的地方，也了解機場的工作。機場公司長年支持地方事務，不久之前還特別認購並捐贈在地農產品給社福團體，今日大園區長徐藍科代表鄭市長再次對機場公司表示謝意，也表示區公所會盡力扮演桃園機場的後盾。

▲▼桃園國際機場,機場公司,家園的守門人,防疫,主題繪本。（圖／機場公司提供）

▲機場公司副總經理李俊德（左）代表機場公司捐贈繪本給陳康國小全體師生，由校長許志賢代表接受。

陳康國小校長許志賢分享：「感謝桃園機場公司團隊為學童們帶來精彩的表演。」陳康國小位於桃園機場旁，可說是「距離世界最近」的一所學校，學校的布置也都與飛機、機場有關。期望透過今天的活動，能讓小朋友更加了解桃園機場，認識在國門為大家服務的工作同仁，每位同學都能收穫滿滿。

《家園的守門人》是機場公司出版的第一本繪本，也是國內首部記錄疫情期間，桃園機場工作人員不畏病毒威脅、挺身抗疫，讓旅客安心更為國人健康把關與維護醫療量能的見證。書中以旅客角度講述病毒肆虐全球的威脅，及從國外入境到檢疫的嚴謹過程。繪本採用「瑪利亞青年手作紙工坊」製作的手工再生紙印製，透過紙類資源回收再利用、提供身障朋友工作機會，兼顧環保與扶助弱勢。繪本除捐贈給巡演學校的全體師生外，也提供給財團法人瑪利亞社會福利基金會、財團法人台灣閱讀文化基金會等單位，與更多團體分享國門防疫心路歷程。

▲▼桃園國際機場,機場公司,家園的守門人,防疫,主題繪本。（圖／機場公司提供）

▲機場公司28日於大園區陳康國小舉辦《家園的守門人》繪本發表與首場校園巡演。副總經理李俊德（中）與大員區長徐藍科（右2）、陳康國小校長許志賢（左2）合影留念。

為了讓學童更加了解繪本內容，機場公司今（28）日特別邀請專業兒童劇團到陳康國小，將繪本內容改編為「守護家園，桃機童心抗疫」行動劇，以說故事、有獎徵答方式，將邊境防疫、機場小知識、飛安觀念等深植小朋友心中；後續也將在機場周邊與偏鄉地區等10所小學巡演。機場公司希望透過繪本及校園巡演活動讓機場周邊及更多的孩童，更加認識桃園機場默默守護國門，為家園健康把關的付出。

《家園的守門人》線上閱覽： https://www.taoyuanairport.com.tw/picturebook

▲▼桃園國際機場,機場公司,家園的守門人,防疫,主題繪本。（圖／機場公司提供）

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