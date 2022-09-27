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出生才7天！寶寶被診斷出「這部位」罹癌　醫師提醒9個必備觀念

男嬰小艾薩克的睾丸在出生數個小時後便被診斷出長著一塊腫塊。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男嬰小艾薩克的睾丸在出生數個小時後便被診斷出長著一塊腫塊。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

25歲新手媽媽賈布琳（Billie-Jo Jobling）生下男嬰小艾薩克（little Isaac）的數個小時後，寶寶的睾丸竟被診斷出長著一塊腫塊，進一步檢測後發現是一種罕見的癌症。值得慶幸的是，癌症被提早發現，小艾薩克目前在手術後處於康復階段，不過在接下來的5年裡，他必須每3個月便進行一次身體掃描以及抽血檢查。

據英國《太陽報》的報導，男嬰小艾薩克的睾丸在出生數個小時後便被診斷出長著一塊腫塊，最初醫務人員認為他可能罹患睪丸扭轉，但進一步檢測才發現，這其實是一種被稱為「幼年型顆粒性生殖細胞瘤」（juvenile granulose germ cell tumour of the testes）的罕見癌症。這導致小艾薩克才出生7天就不得不接受手術並切除腫塊。

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這個結果也讓25歲的年輕媽媽賈布琳徹底心碎，當下的她已確信自己會失去小男嬰，「我非常沮喪，幾乎每天都在哭。這絕對是我經歷過最艱難的事情。你的世界即將崩潰，生活將從此改變。」

值得慶幸的是，小艾薩克的癌症被提早發現，因此在經歷過手術後，他已經脫離險境並處於康復狀態，不過在接下來的5年裡，他必須每3個月便進行一次身體掃描以及抽血檢查。據悉，幼年型顆粒性生殖細胞瘤的前兆，便是睪丸的無痛腫塊及腫脹，或是睾丸或腹股溝隱隱作痛等。

據「嬰兒與母親」懷孕、生產及育兒知識平台的報導，中山附醫兒童血液腫瘤科的翁德甫醫師，以及臺北癌症中心兒童腫瘤團隊主治醫師劉彥麟醫師也提出了9個「萬一寶寶罹患癌症，爸媽必須有的觀念」

1.寶寶罹患癌症，大多是因基因突變所致，難以預防，不是父母做錯了什麼事，寶寶才會罹癌，父母不要自責。

2.兒童癌症與成人癌症不同，成人癌症致死率比較高，兒童癌症的話即早發現與好好治療，大多可以康復，所以父母不要灰心。而且正因兒童與成人癌症不同，就醫需尋找相關的小兒次專科醫師，不建議父母請專治成人的醫師醫治小兒癌症。

3.如果替寶寶施打化療藥物，寶寶通常比較不會像大人使用化療藥物那麼不適，因為寶寶的代謝比較快，所以爸媽不用太懼怕寶寶使用化療藥物。即早就醫就能即早治療。

4.父母要去認識相關疾病，扮演輔助角色，不要絕望也不要亂餵寶寶吃來源不明的偏方，必須讓寶寶接受醫師正規治療，若有問題應請教醫師。

5.臺灣健保與社會團體提供兒癌病童許多協助。如果確認罹癌，醫療團隊通常會協助申請重大傷病卡，減免部分負擔。此外病童與家庭如有就學、遠地就醫、急難救助等需求，也可以透過醫院社工師申請教育局床邊教學、麥當勞叔叔之家、兒童癌症基金會…等資源協助。

6.小時候曾罹癌，長大後再得到其他種癌症的機率大約有20%，比一般族群稍高，雖然不用過於擔心，但仍要注意。建議家長要永久保存病童的醫療記錄，包括發病、診斷、檢查及治療等，並與主治醫師討論長期追蹤照護的方案。

7.罹癌孩童建議以攝取天然食物為主，如果有家人強烈建議要給病童服用健康食品，可上網搜尋「衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢」作為參考，並應與醫療團隊及主治醫師討論。

8. 如果親友的小孩罹癌，應給予適度心理支持（注意適度就好，用心聆聽比胡亂建議有效，別疲勞轟炸），或是有時候可幫忙親友分擔家務或照顧其他寶寶，讓病童家長可以外出或休息。

9. 癌症不會傳染，不要怕自己的小孩被罹癌的小孩傳染癌症。如果小孩在公園看到沒有頭髮、戴口罩的兒童，可以鼓勵其他小孩「他比較特別，所以要戴口罩，我們還是可以一起玩」，鼓勵從事一些溫和的遊戲。

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