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大陸 大陸焦點 特派現場

陸兒童讀物《抗疫三千年》　封面竟有古人做PCR挨轟「恐怖故事」

▲▼抗疫三千年。（圖／翻攝自微博）

▲《抗疫三千年》封面圖引發爭議。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸採取「動態清零」抗疫政策，近期一本兒童讀物《抗疫三千年》的封面圖，卻有身穿古代衣服的人疑似在做核酸（PCR）檢測，引發爭議。有網友說「現在聽到抗疫我都腦袋大」，不過也有人認為該圖「可能是想表達水苗法」。

綜合陸媒報導，引發爭議的讀物為《抗疫三千年：寫給孩子的中國古代抗疫故事》，由南京大學出版社出版，標榜是「江蘇科普創作出版扶持計畫項目」，梳理自先秦至清末，古人是如何抗擊瘟疫。

《香港01》指出，該書分為四個章節，先從《山海經》故事等民間傳說講述古人對瘟疫的認識過程，分析其局限性和科學價值，其後講述春節、端午節、重陽節的節俗與防疫的關係，分析古人將防疫內化為節日習俗的文化先進性。

接下來會以歷史名人為出發點，介紹天花、鼠疫、瘧疾等疾病在古代的傳播，以及古人對傳染病的防控防治方法和政策，同時結合現代科學，科普相關衛生防疫知識，最後講述張仲景等名醫研究瘟疫、治療瘟疫的故事。

▲▼抗疫三千年。（圖／翻攝自微博）

▲《抗疫三千年》由南京大學出版社出版。（圖／翻攝自微博）

儘管該書並未介紹新冠疫情，但封面圖的左下角配圖是一名古代男子，拿著棒狀物指在幼童鼻子的位置，與現在醫護人員拿著棉花棒、為民眾採集鼻拭子的動作極為相似，因而引發爭議。

由於嚴格的防疫封控衝擊民生和經濟，不少網友不滿表示，「現在聽到抗疫我都腦袋大」、「不剛剛三年嗎？」、「比八年抗戰還要牛逼的三千年抗戰」、「核酸恐怖故事」。不過也有人認為，該插圖可能是想表達水苗法，「用新棉攤薄片，裹所調痘苗在內，捏成棗核樣，以線拴之，塞入鼻孔內。」

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