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投資百萬加盟廖老大慘虧　澎恰恰金主出手救援

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇幫廖老大加盟主找救兵。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者崔子柔／綜合報導

「賽車教父」廖老大在網路上爆紅後，創立自己的手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，也有許多人追隨加盟，但卻屢屢遭批評難喝。民進黨桃園市前議員王浩宇表示，很多加盟主向他求助，說有時一天只賣2、3千元，而替澎恰恰解決債務問題的林秉文則稱願意協助加盟主處理後續。

王浩宇昨（26）日在臉書發文表示，前陣子有廖老大茶坊的加盟主私下找他，希望能幫忙他們想想生存方式，因為有時一天只能賣2、3千元，業績真的不理想，幾乎都虧損。

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王浩宇提到，很多加盟主都投資上百萬元，但他個人能力有限，雖然很想幫忙搞個飲料品牌卻沒有經驗也沒有財力，後來遇到幫澎恰恰解決債務問題的林秉文總裁，很阿莎力地說他願意協助加盟主處理後續，「目前好像已經有幾個加盟主跟他聯絡改裝，他們正在規劃新的一些想法，如果有需要也請找林秉文海海林生」，「不然一家飲料店都裝潢了，這樣真的虧好大」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇發文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

不少網友留言表示，「如果一定要掛著那個招牌，這個生意不如不做」、「人真好，請他們把飲料做好喝不行嗎」、「跟兄弟職棒結盟，裝潢省起來了」、「我家這邊已經歇業三天，然後掛紅布條重新開幕，鍋燒意麵特價五十，還有賣水餃之類的」、「投資本來就有賺有賠，股票每天也有人在賠錢，難道你還去一個個手把手教他炒股嗎」。

但因當初開第一槍嫌難喝的就是王浩宇，也有人說，「當初你別多話，今天不會變成這樣」，王浩宇則回應，「跟我無關」。

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