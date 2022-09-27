B-boy孫振跟上Nike「放瘋社集合」　與大學生同樂尬體力

▲Nike發起「堅決不停 放開瘋」運動號召，邀請所有大專院校學生享受運動樂趣與力量。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

近年運動風氣盛行，這股風潮也吹進大專院校裡，有別於以往對於體重的追求，現代健康美學更在意的是體「態」的展現，健康美、自信活力美成了完美追求，但這兩年疫情打亂生活節奏，好不容易疫情舒緩，Nike發起運動號召，邀請全台大學生動起來大尬體態魅力，參加「放瘋社集合」系列活動一掃陰霾。

人群中有亮點，原來是昆蟲擾西吳沁婕，霹靂舞國手孫振也共襄盛舉，和大學生同樂，一起探索身體、釋放壓力，體驗瑜伽帶來的療癒力。

▲Nike「放瘋社集合」邀請昆蟲擾西吳沁婕、霹靂舞國手孫振，分享人生故事。（圖／記者吳杰澄攝）

霹靂舞國手孫振表示，「其實很多舞者他們會用瑜伽來去調整身體的柔軟度，建議大家多去發掘自己喜歡所能，然後知道你現在此時此刻你的學習，你的努力是為了什麼，不是盲目的努力，因為當你在努力的時候，你同時也是在認識你自己，你認識你自己你才知道你的能力到哪裡，跟你真正欠缺的是什麼。」

孫振在霹靂舞中找到自我，對自己更有自信，將精進舞技、發想動作視為成長養分，遇到挫折絕不放棄，努力不懈現在有了成果，孫振將有機會代表中華隊，參與2024年巴黎奧運，替台灣爭光。

▲ 霹靂舞國手孫振體驗瑜伽課程。（圖／記者吳杰澄攝）

而將興趣與事業結合的吳沁婕，沒有被過動症打倒，反而熱情投入喜愛的事物，意外開啟一片天，昆蟲擾西吳沁婕表示，「太多人其實能力都很夠，但是困在情緒裡面，現在好多人都是，你怎麼光是處理一個挫折，怎麼把生活過好，把生活過好你才有辦法，在至少基本上是有能量的狀況下繼續做你的下一步。」Nike盼能透過兩人的勵志故事，帶給年輕人探索自我的勇氣，大步朝未來目標邁進。

「放瘋社集合」系列活動，特別邀請菁英運動員和運動愛好者，打造截然不同的運動新體驗，帶領大學生發掘運動樂趣，喜歡跳舞也愛音樂的大學生，千萬別錯過免費參加盛大活動的好機會。

▲▼「放瘋社集合」系列活動邀請喜歡跳舞的大學生一起同樂。（上圖／記者吳杰澄攝、下圖／Nike提供）

10/1活動最終場的「白晝之夜 X Nike Run Club」，邀請大專院校學生與朋友們一起放瘋跑，活動必須提前透過Nike Taiwan Line官方帳號報名。

另外，「白晝之夜X Nike 放瘋街舞趴」，則是邀請大眾不限年齡，當天自由入場，跟著舞蹈老師謝馨慧跳出時下最潮的舞步，看DJ Question Mark刷碟high翻全場，還有全能網紅異鄉人freestyle的表演實力，跟著音樂舞動身體放「瘋」跳起來，更多活動資訊請上Nike Taiwan Line官方帳號查詢，揪你的麻吉、閨蜜來現場動次動，一起揮灑青春熱血。