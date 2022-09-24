門外曾祖母辦頭七…狼叔假按摩硬上姪女　隔天一起吃鍋判無罪

▲小熙指控叔叔趁回老家參加曾祖母頭七卻在房內性侵她，而法院一、二審均判叔叔無罪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡怡萍／台南報導

一名女高中生小熙（化名）的曾祖母過世，家族許多成員都回到祖厝奔喪，她控訴原本住在外地的叔叔，竟在曾祖母頭七這天性侵她得逞，法院一審認為小熙陳述過程出現反覆、瑕疵，且測謊未通過，判叔叔無罪；檢察官上訴後，台南高分院仍認為小熙的說詞與證據不足，無法認定此事真偽，維持原判決。

檢察官起訴指出，小熙的曾祖母過世後，家族在鄉下祖厝的三合院搭建棚架辦法會，很多在各地的親戚都回來參加，小熙的叔叔也回來參加祖母的頭七，2020年案發頭七當天，叔叔上午於房間內，先是假裝幫小熙按摩背部，接著卻強壓硬上；同年月22日晚間，叔叔又在同地點無視小熙掙扎呼叫，用一樣方式性侵得逞。

叔叔遭起訴後，堅決否認2度對小熙強制性交，他指出因舉辦法會，在該房間外就是所搭設棚架，也有很多親戚回家、在祖厝進進出出，如果小熙當時大聲呼叫一定有人會聽到，而且第二次還是小熙打電話找他回來，隔天小熙還帶著她的男友、哥哥跟自己一起吃火鍋，完全沒有異狀，他懷疑是小熙當時要求他也要出錢幫忙男友，他拒絕後小熙因此懷恨栽贓。

法官調查後認為，的確當時祖厝有許多親戚進出，事發房間外即庭院，大聲叫喊極有可能被人察覺；而在第二次受到侵犯隔天，小熙卻仍帶著男友與叔叔共進晚餐，與常理不合。另一方面，小熙指控被叔叔性侵時還在跟男友視訊，法官認為她未趁機向男友發出求救訊息，連男友都說換手機剛好沒將證據留存，並不合理。

法官認為，小熙因父親入獄服刑，她的學費、生活費都是由叔叔供給，小熙也坦承要叔叔一併負責扶養男友遭拒，加上她曾與母親、家族產生矛盾與衝突，不排除因此心生怨恨，加上小熙所提證據不足，無從認定真實性，一、二審均判叔叔無罪，全案仍可上訴。