報廢疫苗12億遭控浪費納稅錢！王必勝：因超前部署買足夠疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心統計，目前已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元。對此，指揮官王必勝表示，絕對不是要浪費公帑，是要提供足夠疫苗，但無法精準，「我想很多國家都有這問題。」

截至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元，其中高端疫苗佔逾5億元，引發浪費人民血汗錢的質疑。前指揮官陳時中今受訪時表示，疫苗量不可能算到剛剛好，6.5％算是相當少且有良好的控制。

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而現任指揮官王必勝今也回應，指揮中心要買合格疫苗，也沒有考慮要去買便宜疫苗或是考慮打完再去買新疫苗，大家也都強調超前部署，當然會產生屆效問題。

王必勝說，分析相關屆效原因，第一是要提供民眾施打疫苗種類很多，要讓民眾有選擇，購買量當然會比較多一點，而在施打意願上，大家都知道疫情比較緩和的時候，打氣就會比較差，另外還有新疫苗開發，拿現在次世代疫苗開發來講，對相關期程沒辦法完全掌控，世界各國在發展疫苗，有了就買新的，這也都會造成屆效問題。

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