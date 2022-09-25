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白皙正妹突「體重暴增」變醜八怪！就醫才知腦袋長腫瘤

▲▼肥胖,減重,節食,減肥。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳女原先外表姣好，卻突然暴肥，且不管怎麼減肥都沒效，就醫才知腦垂體左側長腫瘤。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

一般人如果體重增加，可能會懷疑自己是否吃太多，但若是沒來由的變胖，還是就醫檢查比較好。廣東深圳一名陳姓女子原先外表亮麗、皮膚白皙，沒想到過了約一年的時間，體重突然暴增，就醫才知道，腦垂體左側長了垂體瘤，所幸後續經過治療，身體終於逐步恢復健康。

綜合陸媒報導，陳女原先外表十分姣好，照片當中皮膚十分白皙，沒想到短短一年的時間，體重突然暴增，臉變得圓潤，就連皮膚上也出現一道道怪異的紫色紋路。

陳女原先以為，是因為代謝變差，才導致變胖，但無論如何執行減肥計畫，都沒有得到效果，對於自己「變醜又變胖」感到十分難過，於是決定找醫師求助。

▲▼陳姓女子一年時間突然體重暴增。（圖／翻攝微博）

▲▼陳姓女子一年時間突然體重暴增，就醫後才知道，是腦垂體左側長了垂體瘤。（圖／翻攝微博）

▲▼陳姓女子一年時間突然體重暴增。（圖／翻攝微博）

深圳市人民醫院神經外科主任醫師胡繼良替陳女進行檢查，發現陳女罹患了2型糖尿病，還有多種併發症，且腦垂體左側長了一個約3x4mm的垂體瘤。

胡繼良表示，這種腫瘤在醫學上的名詞叫做「促腎上腺皮質激素微腺瘤」，雖然腫瘤很小，但會導致促腎上腺皮質激素分泌增多，進而引發臉變圓、人變胖，以及免疫力低下、骨質疏鬆、血糖增高等狀況。

胡繼良與其他醫師探討後，決定透過鼻腔內鏡，進行微創手術。值得慶幸的是，陳女接受手術後，腫瘤順利切除，恢復狀況良好，各項激素也都恢復正常水準，外觀也開始逐步恢復。

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