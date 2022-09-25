男女被迫「親吻擁抱說再見」！俄羅斯下令動員　她隔車窗哭著送別

▲俄羅斯城市伏爾加格勒一處徵兵中心外，許多男女、家人相擁說再見。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯21日下令動員30萬預備役大軍，如今已有不少人已在集合地點現身，而火車站、軍隊檢查站頓時成為家人含淚離別的地方。依據外媒捕捉到的畫面，有夫妻、情侶在徵兵中心外頭親吻擁抱，被迫與對方說再見，神情相當不捨。

俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭的行動迄今超過210天，就在烏克蘭近期收復大片失土之後，普丁21日透過全國電視談話宣布局部動員令。這也是俄羅斯自二戰以來首度宣布動員。

每日郵報報導，9月24日這天，在俄羅斯城市伏爾加格勒（Volgograd）一處徵兵中心外，多對年輕男女不捨親吻擁抱，有男子抱著懷中孩子道別，也有母親隔著車窗淚眼送走孩子從軍。有軍官為新兵測量體溫，一整群人共乘巴士，集體行動，也有宗教人士為他們祈福。

另有消息指出，隨著徵兵持續進行，許多不情願被徵召的男子到徵兵辦公室及集結點喝酒買醉，喝到不省人事、打架鬧事，似乎是不情願服從政府局部動員令。軍官只能在他們搭上巴士及飛機之前，試著維持秩序。

除了到徵兵地點報到者之外，也有大批民眾逃離俄羅斯。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）向歐盟成員國建議，歐盟應該向「那群不想被克里姆林宮利用的人」開放，為出於良心拒服兵役離開俄羅斯者提供庇護。

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