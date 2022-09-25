頻被反攻！普丁氣炸自己來「親自下達戰術指令」　防長坐冷板凳

▲俄羅斯總統普丁據傳本人出馬管理戰事推進，親自向前下將領下達戰術指令。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

俄烏戰爭僵持，俄羅斯總統普丁近來動作頻頻，除了宣布動員30萬預備役之外，還下令撤換國防部副部長。然而，這似乎無法挽救前線指揮失靈的情況，外媒報導指出，普丁已開始將國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）「晾在一旁」坐冷板凳，由他本人親自出馬，向戰場的將軍們下達戰術指令。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫斯科的指揮結構「功能日益失靈」，迫使普丁在戰爭中扮演更積極的角色。兩位熟悉美國和西方情報機構的消息人士更透露，普丁本人正在向戰場上的將軍們直接下達指令，而這在現代軍隊中一種極不尋常的管理策略。情報單位還攔截到，俄羅斯軍官向親友抱怨高層決策的對話。

上月，英國國防官員暗示，由於俄羅斯高級將領開始嘲笑他們的國防最高將領在「領導方面的無能、與現實脫節」，普丁已經決定把這名長期親密盟友、國防部長紹伊古「晾在一旁」。

同時，BBC報導指出，俄羅斯國防部在Telegram上發文稱，67歲的國防部副部長布爾加科夫（Dmitry Bulgakov）已於周六遭到免職，並「釋出」到新的崗位，接替職務的是俄陸軍上校米津采夫（Mikhail Mizintsev）。據指出，米津采夫曾指揮俄軍在馬力波的圍城之戰，期間發動殘酷圍攻襲擊，因此被媒體成為馬力波屠夫。

《紐約時報》援引美國情報消息來源稱，普丁拒絕考慮撤軍，導致目前正遭遇烏軍反攻的赫爾松俄軍士氣低落，當地俄國部隊的補給線基本上已被切斷，只能依靠浮橋來獲得裝備補給。

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