連死人也想徵召！俄數千人收通知　被迫入伍只能「先把自己灌醉」

▲俄國男性被迫入伍,拼命喝酒買醉,甚至倒在地上。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯21日下達局部動員令,但隨著徵兵行動持續,有越來越多不情願被徵召的男性在入伍之前拼命喝酒買醉,步伐跌跌撞撞地登上飛機,還有人直接倒在機場草地上。另有消息傳出,有徵兵招募人員到被徵召者家中拜訪,但其中一人卻是2020年就已經死亡的40歲男子。

每日郵報報導,俄羅斯21日才宣布局部動員,目前至少有數千人接到徵召令,但報到者前往集結點卻是狀況百出,似乎不情願接受徵召,喝酒買醉。依據流傳的影片,一名被徵召的士兵直接昏倒在機場跑道旁的草地上,旁邊的人則是邁出跌跌撞撞的步伐走向飛機,更有另一群人在等待巴士期間揮拳打架。

Putin's Army in shambles: Bungling officials try to recruit the DEAD to fight in Ukraine war as Russians who have been forced into conscription get the beers in and drink themselves senseless

Russian conscripts have been getting hammered on their way to training pic.twitter.com/G00zMxCpZ5 — MassiVeMaC (@SchengenStory) September 24, 2022

Fight breaks out in the city of Omsk among men who’ve been drafted and local police forcing them onto buses. Draftees called on the police to come die with them in the trenches.



Omsk Civil Association pic.twitter.com/bms9YeYlMo — Jake Cordell (@JakeCordell) September 24, 2022

一名招聘人員朝新兵大喊「閉上你們的嘴!為什麼你們都在亂叫」,對方回應「那你吼什麼」。軍官最終只好回應,「就是這樣,遊戲結束,你們現在都是士兵了」。

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

pic.twitter.com/oTfomvgsUf — Patrick Reevell (@Reevellp) September 23, 2022

報導指出,俄羅斯徵兵招募人員到被徵召者家中拜訪,但其中一人卻是早在2020年12月病逝的40歲男子,當時正值新冠疫情最嚴重時期,此人病逝於西伯利亞家鄉烏蘭烏德一間醫院。

▲俄羅斯城市伏爾加格勒一處徵兵中心內,軍官為新兵測量體溫。(圖/達志影像/美聯社)

在此之際,前往鄰近國家亞美尼亞、喬治亞、哈薩克的邊境點出現長達30小時的堵塞潮,俄羅斯警方試圖封鎖靠近喬治亞的俄國城市弗拉季卡夫卡茲(Vladikavkaz)的交通。許多俄羅斯公司似乎也對普丁的動員令感到措手不及,一間大型非國有企業的消息人士在國防部發表聲明後說,「我們目前正在調查此事,正努力瞭解這將如何運作」。

儘管俄羅斯宣稱的局部動員令僅限徵召具備軍事經驗的男子,人數為30萬人,但實際上的徵兵人數可能高上許多。依據普丁政府內部一名消息人士的說法,在普丁的軍事動員令中有隱藏條款,允許俄國防部動員100萬人;不過相關消息遭克里姆林宮發言人駁斥。

