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連死人也想徵召！俄數千人收通知　被迫入伍只能「先把自己灌醉」

▲▼俄國男性被迫入伍。（圖／翻攝自推特）

▲俄國男性被迫入伍，拼命喝酒買醉，甚至倒在地上。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯21日下達局部動員令，但隨著徵兵行動持續，有越來越多不情願被徵召的男性在入伍之前拼命喝酒買醉，步伐跌跌撞撞地登上飛機，還有人直接倒在機場草地上。另有消息傳出，有徵兵招募人員到被徵召者家中拜訪，但其中一人卻是2020年就已經死亡的40歲男子。

每日郵報報導，俄羅斯21日才宣布局部動員，目前至少有數千人接到徵召令，但報到者前往集結點卻是狀況百出，似乎不情願接受徵召，喝酒買醉。依據流傳的影片，一名被徵召的士兵直接昏倒在機場跑道旁的草地上，旁邊的人則是邁出跌跌撞撞的步伐走向飛機，更有另一群人在等待巴士期間揮拳打架。

一名招聘人員朝新兵大喊「閉上你們的嘴！為什麼你們都在亂叫」，對方回應「那你吼什麼」。軍官最終只好回應，「就是這樣，遊戲結束，你們現在都是士兵了」。

報導指出，俄羅斯徵兵招募人員到被徵召者家中拜訪，但其中一人卻是早在2020年12月病逝的40歲男子，當時正值新冠疫情最嚴重時期，此人病逝於西伯利亞家鄉烏蘭烏德一間醫院。

▲俄羅斯城市伏爾加格勒一處徵兵中心內，軍官為新兵測量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

在此之際，前往鄰近國家亞美尼亞、喬治亞、哈薩克的邊境點出現長達30小時的堵塞潮，俄羅斯警方試圖封鎖靠近喬治亞的俄國城市弗拉季卡夫卡茲（Vladikavkaz）的交通。許多俄羅斯公司似乎也對普丁的動員令感到措手不及，一間大型非國有企業的消息人士在國防部發表聲明後說，「我們目前正在調查此事，正努力瞭解這將如何運作」。

儘管俄羅斯宣稱的局部動員令僅限徵召具備軍事經驗的男子，人數為30萬人，但實際上的徵兵人數可能高上許多。依據普丁政府內部一名消息人士的說法，在普丁的軍事動員令中有隱藏條款，允許俄國防部動員100萬人；不過相關消息遭克里姆林宮發言人駁斥。

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