送給王世堅33朵黃玫瑰　黃珊珊：感情上或理智上我都希望他當選

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅競選總部成立，無黨籍台北市長參選人黃珊珊送上33朵黃玫瑰，「不論感情上或理智上，我都衷心希望這位老友與戰友能夠順利當選」。

王世堅過去與黃珊珊在議會當了將近20年的同事，對於這次選戰，王世堅曾說，「理性、感性還在掙扎」，24日競選總部成立大會上則說，他是民進黨籍的議員，陳時中是民進黨提名的市長候選人，「當然我百分之百全力支持他」，但也自嘲，太太有跟他提醒，「王世堅你一輩子都感情戰勝理智」。

黃珊珊則表示，昨天王世堅的競選總部成立，她送了33朵黃玫瑰，象徵友誼，代表對他的祝福，並紀念多年的革命情感。不論感情上或理智上，都衷心希望這位老友與戰友能夠順利當選，能繼續一起為民服務，畢竟友情是不分黨派的，就是這麼簡單。

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黃珊珊指出，近期政壇的紛擾，已經讓許多選民失望。政治不能背離人性，激烈競爭是為了讓社會能更加進步。應用理性監督，取代潑髒水與人身攻擊的惡劣文化，守護台灣民主社會應有的善良，這也是不分黨派選民所期待的，一場讓城市向上提升的選戰。

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黃珊珊也說，未來他的質詢與回送的驚喜，她非常期待。「畢竟20年來，我在議會從沒看過梗重複，要用心喔。」

而黃珊珊25日上午出席萬華雙福宮重陽敬老活動時也說，自己有送花給對方，因為自己不太能去現場，但她認為朋友是永遠、選舉是一時的，「選舉就是開心選舉、快樂投票，讓每個人都心甘情願的投下自己那票。」