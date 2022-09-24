嫌長照工作太累…她逃跑後被迫天天接客更慘　哭求警：讓我回家

▲女子不堪長照工作的辛勞，轉而透過姊妹介紹賣淫，但這樣的生活令她更後悔。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區警方日前在網路論壇發現情色資訊，喬裝男客到場逮人，一查得知賣淫女子來自印尼，原本來台從事長照工作，但適應不良而逃離，後來在姊妹介紹下下海接客，每天要跟3-5名陌生男子「連結」，她深感噁心但又需要錢，每天過著行屍走肉的生活，被警方逮捕時哭求，「請讓我回家（印尼）。」

據了解，印尼女年近40歲，身材相當纖細，原本來台從事長照工作，不過工作內容辛苦，且吃住都不習慣，加上晚上睡覺常常會被打斷，要進行患者照護，後來受不了逃逸。

▲印尼籍女子只希望可以趕緊回到家鄉，結束行屍走肉的日子。（圖／記者陳雕文翻攝）

沒一技之長的她，為了存活走上「腿開開」的路，但這樣的生活並沒有比她的長照工作輕鬆，還有更高的患病機率，讓她萬分後悔。女子向警方表示，每次性交易的代價約2100元到2300元，她沒有看過在論壇上張貼賣淫資訊的人，但對方會要求她，每天需要接客3-5人才能休息。

女子哭求警方救她，讓她可以趕緊回到印尼，結束這樣的痛苦日子。警訊後以違反社會秩序維護法移請裁罰，全案交由移民署處置。