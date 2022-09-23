正妹「求富少包養」傳豔照驗貨　慘被騙徒拐閨蜜上床險崩潰

▲正妹以為遇到富少網友高價包養，傳口交照給對方驗貨卻遭對方用來隨機獵豔。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃哲民／台北報導

台中1名20多歲的許姓男子3年前上網扮大亨，在IG搭訕北市1名正妹揚言高價包養，正妹心動，傳1張自己為其他男伴口交照片給許男驗貨，卻從此沒下文，不料許男隔年竟用正妹的豔照試探正妹的1位閨蜜要不要上床，正妹被閨蜜告知，嚇得快崩潰，急忙提告逮人，許男到案始終認罪，兩度允諾賠償和解卻都跳票，台北地院依《個人資料保護法》判他3月徒刑，可上訴。

判決指出，現年24歲的許男於2019年11月間，在IG認識本案年輕正妹，許男裝闊揚言願意高價包養對方，要求正妹先傳1張裸照以供驗貨，正妹輕易相信，傳1張自己為男性友人口交的照片給許男，卻等不到許男的下文，正妹以為此事不了了之，便不再聯繫。

不料隔年（2020年）10月間，正妹突然被1位閨蜜詢問是否在賣淫，連忙問明原委，竟然是許男順著她的IG朋友名單，隨機試探這位外型漂亮的閨蜜要不要上床，還將正妹的豔照轉寄給閨蜜佐證「正妹也跟我做過」，家住北市的正妹嚇得快崩潰，趕緊向轄區警方報案，查獲設籍彰化、住在台中的許男所為。

許男到案全部認罪，更一口答應正妹所提賠償35萬元的和解條件，沒想到許男只是吹牛，遲遲沒有付錢，經檢方起訴他涉犯《個資法》罪嫌後，許男出庭依舊認罪、再度表示願意賠償和解，正妹信以為真，同意再給許男機會，結果還是被對方晃點。

法官審理認為，許男轉寄的性愛照可以清楚辨識屬於受害人個資的容貌，使受害人生活私密領域曝光、蒙受莫大精神痛苦，人格利益遭侵害，許男雖認罪達成調解卻始終沒有履行，因此依《個資法》非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判許男3月徒刑、得易科罰金9萬元，可上訴。