統聯撞行人！她8天後家中暴斃　家屬求償敗訴...全因醫師1句話

▲婦人與客運大客車發生車禍，8天後死亡，家屬怒告肇事司機，卻因醫師證言敗訴。（示意圖與本案無關／業者提供）

記者翁子皓／台中報導

台中林姓婦人過馬路時，遭統聯客運大客車擦撞送醫當天就出院，事後3度到醫院檢查，醫師曾要她住院檢查遭她拒絕，結果車禍8天後在家中死亡。家屬認為婦人之死與車禍有關，對開車的張姓司機、統聯公司提出刑、民事告訴，刑事部分，司機被依業務過失傷害罪判刑3月；民事部分，法官認定林婦是因糖尿病死亡，與車禍無關，判家屬敗訴，仍可上訴。

判決書指出，張姓客運司機2016年6月15日上午駕駛大客車，行經行經南京路與建國路交岔路口，正要左轉時，左前的後照鏡擦撞正在過馬路的林姓婦人，導致婦倒地，並有多處擦傷。林婦受傷送醫，經治療後返家休息，但當日晚間6時許，又返回醫院，表示自己「頭痛、嘔吐二次」，經醫生檢查、診斷後離開。

林婦6月17日上午又因身體不適回醫院檢查，被醫師診斷「胸痛、頭暈及目眩，呼吸急促，第二型糖尿病，未伴有併發症」，19日中午，又再次到院，這次治療時間長達7小時32分，還被院方要求住院治療，但她拒絕，簽署出院意願書後自行離院返家，但在23日時被人發現陳屍家中，法醫判斷死因為心因性休克。

林婦的家屬主張，林婦車禍所受的外傷雖不足致死，但林婦有心臟疾病，車禍導致缺血性心臟病惡化，致使心因性休克而死亡。家屬對張姓司機提告業務過失致死，求償28萬餘元，並向大客車保險公司求償66萬的死亡保險金。

醫師作證表示，林婦19日到院檢查時血糖高達571，已經符合糖尿病酮酸中毒跡象，當時有請林婦住院但被對方拒絕，判定林婦後來死亡，是因糖尿病引起的酮酸中毒。

法官認為，林婦之死與車禍無關，而是糖尿病造成血液酮酸中毒，以致中毒昏迷，因此判家屬敗訴，統聯公司、司機、保險公司免賠，全案仍可上訴。刑事部分，法官認為林婦之死與車禍無關，只依業務過失傷害罪，判處張姓司機有期徒刑3月、可易罰金。