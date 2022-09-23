周玉蔻扯出20年前緋聞案！黃國昌嗆「下流」：跨越文明底線

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更於22日爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟，引爆不少爭議。對此，前立委黃國昌痛批，可以不喜歡蔣萬安，但無法接受如此下流的選舉方式，「這真的已經跨越了文明的底線」。

黃國昌23日晚間在臉書發文表示，蔣萬安有什麼不妥言行，就用力地監督他，蔣萬安有什麼違法濫權，就大力地批判他，蔣萬安有什麼愚蠢政見，就大聲地嘲笑他，這些都沒有問題，「但是，硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰，還連帶傷害一位早已退隱的女性，這真的已經跨越了文明的底線，讓人無法忍受。」

▲周玉蔻（左）、蔣萬安（右）。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

黃國昌直言，可以不喜歡蔣萬安，可以反對蔣萬安擔任台北市長，「但我無法接受如此下流的選舉方式，更無法接受如此濫用媒體公器。」貼文一出，馬上湧入1.7萬多人按讚，1200多則留言。

據了解，針對周玉蔻爆料內容，張淑娟23日發聲明回應，如此不實指控，不僅毀人名節，惡意栽贜，令人無法忍受，目前已委請安理國際法律事務所楊佳陵律師決定在近日內提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。而周玉蔻則透過臉書發文表示，「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案！」

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