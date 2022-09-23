柬埔寨驚魂！受害者返台卻無家可歸　朝野立委呼籲建立關懷機制

▲朝野立委呼籲政府建立柬埔寨詐騙受害者關懷機制。（圖／伍麗華辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國人被騙往柬埔寨人口販運頻傳，23日有民間團體、立委陪同詐騙受害者召開記者會，受害者坦言，因疫情期間經濟困頓一時受騙，在柬埔寨期間一度被救出，卻又被賣回園區，七月才安全返台，對此，跨黨派立委則共同呼籲政府應建立公私協力的機制關懷，重視人口販運被害人權益與迫切需求，讓被害人能有足夠資源身心復原和生活穩定。

婦女救援基金會與實際從事被害人救援的全球反詐騙組織(GASO)、英國憫研顧問(Humanity Research Consultancy，簡稱HRC)舉辦《救援後人口販運被害人，該何去何從?》記者會，並邀請2-3位人口販運被害人現身說法，立委邱顯智、范雲、葉毓蘭、伍麗華也陪同出席。

柬埔寨近來人口販運醜聞纏身，不少自稱被人蛇集團騙到柬埔寨工作的台灣人、越南人等各國公民對外求援。柬國當局為挽救受創的國際形象連日來在施亞努港（Sihanoukville，西港）展開大掃蕩。

據了解，柬埔寨這次特別派出中央治安局人員前往西港，並選在17、18日周末行動，要讓這些在科技園區內從事詐騙、網路投資的不法分子措手不及。然而柬國官員受賄嚴重，一些實力堅強的園區仍事先接獲通報並轉移陣地。

而被害人Yuna、小楊原本經營汽車行，但因為疫情倒閉、背上不少債務，經朋友介紹到柬埔寨工作，宣稱包吃包住，到那裡才知道詐騙，期間希望能付賠付金或求助救援團體未果，直到6月才透過西港省長被救援出去，但過程中甚至再次被買回園區，7月才安全回到台灣。

民間團體指出，被害人在當地歷經囚禁虐待後身心受創，返台後經濟狀況雪上加霜，有些人甚至無家可歸，政府應建立公私協力的機制關懷，重視人口販運被害人權益與迫切需求，讓被害人能有足夠資源身心復原和生活穩定。

時代力量立委邱顯智、民進黨立委伍麗華及國民黨立委游毓蘭呼籲，政府應依照聯合國國際公約規範，確保倖存者獲救後能得到基本的住宿、安全、法律資源及心理諮商資源；同時也呼籲，外界要有同理心，勿污名化或指責受害人。

范雲表示，行政院已經成立專案小組，地方檢警也持續破案，但找到在台犯罪集團、阻斷人口販運產業鏈固然重要，如何幫助歷劫歸來的被害人也同樣重要。也呼籲民眾，不應指責因生活困境及經濟需求而被騙的民眾，避免被害人不敢求助。