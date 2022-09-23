　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柬埔寨驚魂！受害者返台卻無家可歸　朝野立委呼籲建立關懷機制

▲▼朝野立委呼籲政府建立柬埔寨詐騙受害者關懷機制。（圖／伍麗華辦公室提供）

▲朝野立委呼籲政府建立柬埔寨詐騙受害者關懷機制。（圖／伍麗華辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國人被騙往柬埔寨人口販運頻傳，23日有民間團體、立委陪同詐騙受害者召開記者會，受害者坦言，因疫情期間經濟困頓一時受騙，在柬埔寨期間一度被救出，卻又被賣回園區，七月才安全返台，對此，跨黨派立委則共同呼籲政府應建立公私協力的機制關懷，重視人口販運被害人權益與迫切需求，讓被害人能有足夠資源身心復原和生活穩定。

婦女救援基金會與實際從事被害人救援的全球反詐騙組織(GASO)、英國憫研顧問(Humanity Research Consultancy，簡稱HRC)舉辦《救援後人口販運被害人，該何去何從?》記者會，並邀請2-3位人口販運被害人現身說法，立委邱顯智、范雲、葉毓蘭、伍麗華也陪同出席。

柬埔寨近來人口販運醜聞纏身，不少自稱被人蛇集團騙到柬埔寨工作的台灣人、越南人等各國公民對外求援。柬國當局為挽救受創的國際形象連日來在施亞努港（Sihanoukville，西港）展開大掃蕩。

據了解，柬埔寨這次特別派出中央治安局人員前往西港，並選在17、18日周末行動，要讓這些在科技園區內從事詐騙、網路投資的不法分子措手不及。然而柬國官員受賄嚴重，一些實力堅強的園區仍事先接獲通報並轉移陣地。

而被害人Yuna、小楊原本經營汽車行，但因為疫情倒閉、背上不少債務，經朋友介紹到柬埔寨工作，宣稱包吃包住，到那裡才知道詐騙，期間希望能付賠付金或求助救援團體未果，直到6月才透過西港省長被救援出去，但過程中甚至再次被買回園區，7月才安全回到台灣。

民間團體指出，被害人在當地歷經囚禁虐待後身心受創，返台後經濟狀況雪上加霜，有些人甚至無家可歸，政府應建立公私協力的機制關懷，重視人口販運被害人權益與迫切需求，讓被害人能有足夠資源身心復原和生活穩定。

時代力量立委邱顯智、民進黨立委伍麗華及國民黨立委游毓蘭呼籲，政府應依照聯合國國際公約規範，確保倖存者獲救後能得到基本的住宿、安全、法律資源及心理諮商資源；同時也呼籲，外界要有同理心，勿污名化或指責受害人。

范雲表示，行政院已經成立專案小組，地方檢警也持續破案，但找到在台犯罪集團、阻斷人口販運產業鏈固然重要，如何幫助歷劫歸來的被害人也同樣重要。也呼籲民眾，不應指責因生活困境及經濟需求而被騙的民眾，避免被害人不敢求助。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」
獨／台中機場爆火災　暫停起降2小時
《放進去一下下》主唱「收入翻30倍」　當工人被酸：回家偷哭
張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗要闖過「這3關」
徐乃麟7個月金孫首曝光！　「最帥阿公」寵溺哄睡曝心境
控淪性奴21年…她日記詳載「154次痛苦性愛」　提告卻3連敗
陳吉仲「逾百萬」研究報告也爆抄襲　農委會回應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭運鵬競選歌曲《桃園大進化》公布　詞曲訴求加速運轉桃園

柬埔寨驚魂！受害者返台卻無家可歸　朝野立委呼籲建立關懷機制

快訊／張淑娟怒批「晶華緋聞案」侮辱喊告　蔡玉真：準備接招！

喪女1個月余天現身立院　哽咽吐心境：想放下但放不下

羽球館天花板坍塌惹爭議　張善政：鄭文燦應任內公共工程說清楚

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

打臉唱衰仔！台積電建照到手　陳其邁：超過20家廠商進駐高雄

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

細數陳時中3年接受她12次專訪　徐巧芯諷周玉蔻：垂簾聽政的太后

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

鄭運鵬競選歌曲《桃園大進化》公布　詞曲訴求加速運轉桃園

柬埔寨驚魂！受害者返台卻無家可歸　朝野立委呼籲建立關懷機制

快訊／張淑娟怒批「晶華緋聞案」侮辱喊告　蔡玉真：準備接招！

喪女1個月余天現身立院　哽咽吐心境：想放下但放不下

羽球館天花板坍塌惹爭議　張善政：鄭文燦應任內公共工程說清楚

「資策會早就回應」　高虹安轟民進黨雙標：想以政治力施壓翻案

陳時中參訪星宇航空　喊話「整軍經武」迎接疫後經濟復甦

打臉唱衰仔！台積電建照到手　陳其邁：超過20家廠商進駐高雄

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

細數陳時中3年接受她12次專訪　徐巧芯諷周玉蔻：垂簾聽政的太后

北市35歲以上豪宅交易都在同一區　小英總統舊家再現破億戶

茵芙不倫人夫太帥「餐桌下摸腿調情」　嬌嗔羞喊：像初戀

林恩宇年底想建議球團讓宋晟睿二刀流：自己投自己守！

前中國小姐近況曝光！　力挺張瑞竹有聲書：一口答應

20歲妹「三個月突胖10公斤」！4習慣脂肪愈囤愈厚　睡前滑手機中了

日本10／11開放！他提醒1原因「赴日自由行難度增」　這5點要注意

獨／台中機場暫停起降2小時！火災燒毀「燈光系統全部失效」

詐團誆買塔位能賺千萬！她興奮掏錢買10組　再加碼骨灰罈險上當

天王星為臺北時裝週放話挑戰「緊身亮片裝」　阿爆操刀原民秀音樂

股票未上市先翻倍！星宇興櫃倒數⋯二哥、汽車大亨10大股東力挺

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

政治熱門新聞

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本

「監視器有拍到」　周玉蔻3查證咬定「晶華女主角」就是張淑娟

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

快訊／抄襲案再爆一人！　國民黨：江聰淵碩士論文抄襲高達40%

什麼時候摘口罩？　薛瑞元曝：擬調整但建議冬天前維持

北捷文湖線又故障　列車突「無法自動行駛」

快訊／張淑娟怒斥「晶華女主角」不實　周玉蔻：歡迎提告

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

快訊／鄭運鵬確診！即起居家照護7天

更多熱門

相關新聞

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前絕望身影曝

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前絕望身影曝

據柬媒報導，柬埔寨西哈努克省 Koh Tang 島地區22日下午發生了一起沉船事故，一艘滿載41名中國人（3名女子）的漁船因設備故障突然沉沒。中國駐柬埔寨大使館最新確認，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬籍船員被逮捕。

柬埔寨掃蕩詐騙園區　上千越南人獲救

柬埔寨掃蕩詐騙園區　上千越南人獲救

逾40中國人偷渡柬埔寨　漁船沉沒23人失蹤

逾40中國人偷渡柬埔寨　漁船沉沒23人失蹤

認祖歸宗！葉毓蘭改姓更名「游」毓蘭

認祖歸宗！葉毓蘭改姓更名「游」毓蘭

人蛇女送23台灣妹赴柬30萬交保

人蛇女送23台灣妹赴柬30萬交保

關鍵字：

柬埔寨范雲邱顯智伍麗華游毓蘭

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面